Названа самая вредная зелень: не ешьте ее много
Зелень есть в составе многих полезных и сбалансированных салатов, разнообразных бульонов. Такой компонент также имеет удачный вкус и придает пище пикантность. Но стоит помнить, что далеко не вся зелень безопасная.
Редакция FoodOboz расскажет о самой вредной зелени. Ее употребление следует существенно ограничить.
В этой зелени много полезных компонентов, но для некоторых людей она будет очень вредой. Речь идет о петрушке. Если вы страдаете заболеванием почек или у вас низкий уровень йода – вам петрушка противопоказана.
А в сочетании с разными заправками: маслом, майонезом и соусом петрушка становится настоящим ядом, потому что выделяет нитраты. Петрушку можно только измельчить свежей и посыпать сверху готовое блюдо – тогда она будет полезной.
Чем вреден укроп
Что касается укропа, то у него тоже есть несколько противопоказаний. Его нельзя употреблять людям, страдающим низким давлением.
Базилик
Такая зелень способствует обострению гастрита.
Тимьян
Тимьян нельзя употреблять беременным и детям до двух лет.
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