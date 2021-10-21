Названы 3 продукта для сжигания жира

В попытках похудеть люди порой готовы идти на различные методы. Диеты, правильное питание, спорт – а можно что-то проще? И в таком случае эксперты уже имеют ответ. Заморачиваться точно не придется.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты помогают сжигать жир, опираясь на информацию издания EatThis.

Гуакамоле

Боитесь есть авокадо из-за высокого количества жиров и, соответственно, калорий? А вот исследование говорит иначе. Дело в том, что авокадо содержит в себе большое количество витамина В6, который напрямую противодействует гормону стресса – он, как правило, и является виновником нежелательных складочек на животе. Поэтому рекомендуют съедать половину свежего авокадо за обедом.

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Овсянка

Углеводы – не враг. По крайней мере, цельнозерновые так точно. Исследование говорит, что люди, которые ели три или более порции цельнозерновых (к примеру, овес) на животе имели меньше складочек. Чем те, кто употреблял такое же количество калорий, но из обработанных белых углеводов: макароны, хлеб, рис. Скорее всего это связано с высоким содержанием клетчатки в цельнозерновых и медленным процессом сгорания. Благодаря этому вы лучше насыщаете свой организм и меньше хотите есть в течение длительного времени.

Темный шоколад

Если вы думали, что похудение и сладости – вещи несовместимые и придется отказываться от любимых десертов, то частично ошибались. Черный шоколад таки можно есть. Доказано, что кишечные микробы ферментируют шоколад и повышают выработку полезных для кишечника кислот. Они в свою очередь подталкивают организм сжигать жир в качестве топлива. Важный момент: убедитесь, что шоколад содержит в себе не менее 70% какао.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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