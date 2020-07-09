Названы 5 продуктов, которые помогают снизить артериальное давление

Чеснок, черника и лимон – одни из тех продуктов, которые помогают снизить высокое артериальное давление. Для этого их используют в виде целебной воды и сока.

Однако важно знать, что они не заменяют лекарства, назначенные кардиологом, а полезны в качестве дополнения к лечению, сообщает tuasaude.com.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с их свойствами и способами употребления.

Чесночная вода

Чесночная вода является отличным средством для регулирования артериального давления. Она стимулирует выработку оксида азота – газа с сильным сосудорасширяющим действием, который облегчает кровообращение и снижает давление на сердце.

Кроме того, чеснок поддерживает сердечно-сосудистую систему здоровой, потому что обладает невероятными антиоксидантными и защитными свойствами. Он предотвращает возникновение таких проблем, как атеросклероз.

Хорошим способом употребления считается приготовления воды с его вкусом или использование специальных капсул. Однако также можно добавлять несколько зубчиков к еде или оливковому маслу.

Ингредиенты

1 сырой зубчик чеснока, очищенный и измельченный

100 мл воды

Приготовление

Необходимо поместить зубчик чеснока в стакан с водой и дать ему настояться в течение 6-8 часов (например, во время сна, выпив эту воду натощак на следующее утро). Также можно сделать литр чесночной воды и пить на протяжении всего дня.

Лимонный сок

Еще одним действенным средством является лимонный сок, смешанный с кокосовой водой. Он обладает мочегонными свойствами, которые помогают регулировать кровяное давление.

Ингредиенты

3 лимона

200 мл кокосовой воды

Приготовление

Нужно смешать ингредиенты и пить один раз в день.

Черничный сок

Помимо того, что черника является отличным источником антиоксидантов, борется с раком и предотвращает преждевременное старение, она также помогает снизить кровяное давление, особенно при ежедневном употреблении.

При этом ее действие более заметно у людей с высоким сердечно-сосудистым риском – тех, кто страдает ожирением или метаболическим синдромом. В таком случае она может использоваться в качестве дополнительного лечения, указанного врачом.

Ингредиенты

1 чашка черники

0,5 стакана воды

Сок половины лимона

Приготовление

Взбить все ингредиенты, пока не получится однородная смесь. Употреблять 1-2 раза в день.

Чай из хвоща полевого

Чай из хвоща полевого – это отличное природное средство, которое увеличивает выработку мочи и выведение лишней жидкости из организма. Он помогает снизить артериальное давление, поскольку избыток воды вызывает большую нагрузку на сердце, что усугубляет случаи гипертонии.

Тем не менее его следует использовать только в то время, когда давление трудно контролировать другими методами. Этот чай нельзя употреблять более 1 недели подряд, так как он также выводит важные минералы через мочу.

Ингредиенты

2-3 столовых ложки высушенных листьев хвоща

500 мл кипятка

Приготовление

Необходимо поместить листья хвоща в кипящую воду и оставить на 5-10 минут. Затем процедить и пить теплым. Употреблять можно 2-3 раза в день.

Чай из корня валерианы

Корень валерианы обладает успокаивающими и расслабляющими свойствами, а также помогает улучшить кровообращение. Он может использоваться в случае частых приступов тревоги, которые способствуют повышению артериального давления.

Ингредиенты

5 г корня валерианы

1 стакан кипятка

Приготовление

Корень валерианы нужно поместить в чашку с кипящей водой и оставить на 5-10 минут. Процедить и пить 2-3 раза в день. У некоторых людей этот чай может вызвать сонливость. В таком случае его следует употреблять только перед сном.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как получить максимальную пользу от чеснока. Для этого его необходимо измельчить и оставить на несколько минут. Затем можно есть сырым или приготовленным при не слишком высоких температурах.

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