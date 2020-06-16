Названы 7 продуктов, которые могут вызвать головную боль

Стресс, гормональные изменения, а также еда и напитки могут вызвать у человека проблемы, связанные с головными болями.

Если вы часто страдаете мигренью, вероятнее всего, есть продукты, с которыми вам необходимо быть осторожнее, информирует OBOZREVATEL при содействии шведского издания Expressen.

Вот 7 продуктов, которые вам следует избегать полностью или хотя бы уменьшить их количество, если вы хотите избавиться от сильной боли.

Красное вино

Многие из нас, выпив даже бокал вина, на следующий день или через пару часов могли испытывать навязчивую головную боль. Возможно, вы просто выпили слишком много вина и слишком мало воды. Но боль может также зависеть от типа вина, которое вы пили. Красное вино содержит больше гистанина и танина, чем другие вина. Эти два вещества могут вызвать сильную боль в голове.

Шоколад

Шоколад содержит тирамин, который вызывает мигрень Getty

Шоколад хорош, но он содержит вещество тирамин, которое, как полагают ученые, вызывает мигрень. Вероятность того, что вы заболеете мигренью, просто съев шоколад, невелика. Но в сочетании с другими продуктами, богатыми тирамином, риск возрастает. Если вам нравится сочетать красное вино с шоколадом, просто постарайтесь уменьшить количество, чтобы избежать головной боли.

Пахучие сыры

Как и в случае с шоколадом, именно тирамин, находящийся в сырах, является причиной головной боли. Это относится в основном к таким сырам, как камамбер, горгонзола и рокфор, где сконцентрировано это вещество. Так что не увлекайтесь пахучими сырами, если знаете, что вы к ним чувствительны.

Цитрусовые

Цитрусовые oboi.ws

Некоторые из нас чувствительны к цитрусовым фруктам и поэтому должны избегать употребления их в больших количествах. Однако не все исследователи согласны с утверждением, что цитрусовые влияют на возникновение головных болей. Одни признают связь между цитрусовыми и головными болями, а другие – нет. Однако нужно иметь эту противоречивую информацию в виду.

Кофе

Речь идет о количестве выпитого. К приступу мигрени может привести большое количество выпитых чашек в день. Так что, если вы знаете, что являетесь поклонником кофе, было бы неплохо пропустить несколько чашек. С другой стороны, кофе в небольших количествах способен снимать головные боли, поэтому не игнорируйте его полностью.

Бекон и колбаса

Бекон anews.com

Обработанное мясо в виде колбасы и бекона, а также копченая рыба могут содержать большое количество нитратов – вещества, которое может, попав в организм, вызвать мигрень и головные боли.

Острая пища

Даже острая пища может вызвать головную боль. Одной из причин, как полагают, является вещество капасицин, содержащееся в плодах чили. Считается, что это вещество способно усугубить головную боль, в худшем случае даже вызвать приступ мигрени.

Как сообщал OBOZREVATEL, употребление блюд, приправленных кориандром, тмином, тимьяном и петрушкой, значительно снижает вред высококалорийной диеты с большим содержанием жиров.

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