Вареные овощи могут быть не только полезными, но и очень вкусными. К примеру, это может быть вареный картофель с топленым сливочным маслом и укропом. Или кукуруза, присыпанной тертым пармезаном.

Однако существуют случаи, когда овощи лучше употреблять сырыми. Таким образом они принесут организму гораздо больше пользы. А еще время на приготовление обеда или перекуса будет значительно сокращенным, пишет Independent, ссылаясь на слова диетолога Полин Кокс. Так какие же овощи, по ее мнению, следует есть сырыми?

Сладкий картофель

Видео дня

Почему-то сладкий картофель всегда ассоциируется с запеканием в духовке. Однако, как оказалось, ее можно есть сырой. Натертый и теркий водоворот сладкий картофель является прекрасным источником бета-каротина, витамина С и клетчатки.

Слоеная капуста

Многие уверены, что им легче переваривать слоеную капусту, если она будет предварительно поджарена. Однако, смешав эту капусту с оливковым маслом, можно помочь пищеварению, а также получить необходимую дозу витамина С.

Корень сельдерея

Этот продукт очень богат витамином К и улучшает состояние костей. Корень сельдерея можно добавлять в салаты, или делать его основной составляющей салата, приправив небольшим количеством масла на лимонным соком.

Цветная капуста

Витамины С и К, а также клетчатка – вот те питательные вещества, которые получит организм, если человек будет употреблять сырую цветную капусту. Именно цветная капуста может стать отличным основанием для гуакамоле, а также хумуса.

Кукуруза

Если полноразмерные кочаны кукурузы сырыми есть очень трудно, то можно использовать в пищу их начала. Молодая капуста содержит витамины А и С, а также фолиевую кислоту и калий.

Брюссельская капуста

Если вам никогда не нравилась брюссельская капуста в качестве традиционного гарнира к рождественскому ужину, нужно попробовать этот овощ в сыром виде. Она богата витаминами С и К, а также очень вкусна.

Кабачок

Этот овощ богат витаминами С и В6, которые полностью разрушаются, когда кабачок подвергается термической обработке. Поэтому его лучше употреблять в сыром виде.

На OBOZ.UA можно найти и другие полезные советы: