Крупы – это отличный гарнир к мясным блюдам и салатам, а также альтернатива хлебу. Из-за большого содержания простых углеводов не все виды могут похвастаться полезными веществами. Но есть и те, которые отличаются питательными свойствами, и их нужно есть чаще.

Нутрициологи Анна Гоголева (dietolog_gogoleva) на своей странице в Instagram назвала две самые полезные каши, способные защитить от паразитов, грибка и потогенов.

Гречневая каша

На первом месте – гречневая каша. По словам специалиста, крупа содержит в себе важные вещества, в частности, лизин, который не только помогает работе печени и желчного пузыря, но и борется с распространением патогенной флоры. Благодаря этому каша оказывает антипаразитарное и антигрибковое действие.

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Для лучшего эффекта нутрициология советует добавлять в гречневую кашу кокосовое, тыквенное, льняное или конопляное масло. Именно эти виды обладают противовоспалительными свойствами и прекрасно дополняют гречневую крупу.

Амарантовая каша

Второе место занимает амарантовая каша. В ней также содержится важное вещество лизин, природные антибиотики и линолиевая кислота. Они, в частности, борются с воспалениями, грибками и патогенами. Также помогают нормальному функционированию печени.

Специалисты советуют есть данный вид каши вместе с брокколи или цветной капустой.

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