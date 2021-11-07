Названы наиболее недооцененные овощи, богатые витаминами и минералами

Потребители необоснованно игнорируют ряд полезных овощей, которые выступают настоящим кладезем витаминов и минералов. Обогащение же рациона растительной пищей приносит пользу не только здоровью человека, но и значительно уменьшает экологическую нагрузку на планету.

Как сказала физиолог-диетолог, советник по питанию Шведского олимпийского комитета и доктор медицинских наук Линда Баккман, находясь в супермаркете, следует обратить внимание на те полки, которые, как правило, обходят стороной большинство покупателей, например, на капусту и корнеплоды.

"Человек должен съедать около 500 грамм овощей ежедневно, а доведение этой цифры до 800 даст более ощутимые результаты для здоровья. Но редко кто следует этой рекомендации", – отметила диетолог.

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Говоря о пользе овощей, Баккман выделила несколько, на которые, по ее мнению, стоит обратить более пристальное внимание.

Среди прочего диетолог выделила кольраби. Этот овощ напоминает репу. Он содержит массу клетчатки, является источником витамина К, фолиевой кислоты. А 100 граммов кольраби обеспечивают человека 83% дневной нормы витамина C.

Специалист призналась, что сама часто ест кольраби. При этом ест этот овощ сырым, тонко нарезая его ломтиками. Также она рекомендовала запечь кольраби на гриле.

Следующей в списке "полезностей" от Баккман оказалась черная тосканская капуста или кудрявая капуста. Также ее называют кале. Это гибрид кудрявой и савойской капусты. Она слаще и особенно богата бета-каротином.

"Кале содержит больше кальция, чем молоко. И надо заметить, что 100 граммов кудрявой капусты – это относительно большой объем, в отличие от 100 миллилитров молока. Зато эти 100 граммов покрывают дневную потребность организма в витамине C", – подчеркнула специалист.

Ее она рекомендовала есть в сыром виде, запекать в духовом шкафу, поджаривать, варить или добавлять в соусы.

Также Баккман советует не избегать сельдерей. Она отметила, что сельдерей выращивают либо как корневой, либо как стеблевой, и содержание питательных веществ в двух разновидностях различается. Корень богат витамином C, фолиевой кислотой и клетчаткой, а стебли содержат больше кальция.

Корень она посоветовала запекать, а стебель использовать для салатов.

Наконец, специалист обратила внимание на свеклу. Она богата клетчаткой, витамином C, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Также плод содержит много нитратов, которые, превращаясь в оксид азота, хорошо сказываются на эластичности сосудов. Свеклу можно запекать, варить или есть сырой, нарезая тонкими ломтиками.

Линда Баккман также поделилась рецептом полезного овощного салата.

Салат: 1 красная свекла, 1 полосатая свекла, 100 г свежей брокколи, 100 г свежей цветной капусты, 3 столовых ложки кедровых орешков или семечки.

Заправка: 2 столовых ложки оливкового масла, 1 столовая ложка белого винного уксуса, 1 чайная ложка жидкого меда, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 1 мл соуса самбал олек, соль, свежемолотый черный перец.

1. Тонко нарежьте свеклу, брокколи и цветную капусту. Брокколи и цветную капусту режьте в длину — так, чтобы каждый пласт содержал фрагменты и стебля, и соцветий.

2. Смешайте масло, уксус, мед, горчицу и самбал олек. Посолите и поперчите, полейте овощи заправкой.

3. Немного обжарьте кедровые орехи на сухой сковороде и добавьте в салат.

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