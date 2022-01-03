Какой продукт поможет отмыть грязную духовку: лайфхак стал вирусным в Tik-Tok

Сегодня без этого девайса сложно представить свою жизнь. Запечь вкусный картофель по-деревенски, картофель фри, приготовить сырники или запеканку – с этими задачами отлично помогает справиться духовой шкаф.

Но как и любой другой кухонный прибор, духовка нуждается в надлежащем уходе. И делать это нужно не только для эстетичного вида, но и для качества приготовленной еды. Очень часто жир, накипающий на решетках или стенках или множество грязных потоков могут портить вкус и аромат блюд.

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Тем временем в сети Tik-Tok стал вирусным один метод, который помогает справиться с грязью в духовке. Видео опубликовано пользователем shilca69.

Понадобятся следующие продукты:

несколько лимонов

вода

Применение:

1. Нужно порезать лимоны пополам и выложить их на противень.

2. Залить цитрусовой водой.

3. Поставить в духовой шкаф на 1 час при температуре 180 градусов.

4. Вытереть ветошью решетки, стенки и дверцы духовки.

Таким образом, лимонный сок помогает быстро растворить устаревшую грязь.

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