Какой продукт поможет отмыть грязную духовку: лайфхак стал вирусным в Tik-Tok

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
365
Какой продукт поможет отмыть грязную духовку: лайфхак стал вирусным в Tik-Tok

Сегодня без этого девайса сложно представить свою жизнь. Запечь вкусный картофель по-деревенски, картофель фри, приготовить сырники или запеканку – с этими задачами отлично помогает справиться духовой шкаф.

Приготовление еды в духовке

Но как и любой другой кухонный прибор, духовка нуждается в надлежащем уходе. И делать это нужно не только для эстетичного вида, но и для качества приготовленной еды. Очень часто жир, накипающий на решетках или стенках или множество грязных потоков могут портить вкус и аромат блюд.

Видео дня
Мытье духовки

Тем временем в сети Tik-Tok стал вирусным один метод, который помогает справиться с грязью в духовке. Видео опубликовано пользователем shilca69.

Понадобятся следующие продукты:

  • несколько лимонов

  • вода

Лимон для удаления грязи из духовки

Применение:

1. Нужно порезать лимоны пополам и выложить их на противень.

2. Залить цитрусовой водой.

3. Поставить в духовой шкаф на 1 час при температуре 180 градусов.

Удаление жира из духовки с помощью лимонов

4. Вытереть ветошью решетки, стенки и дверцы духовки.

Таким образом, лимонный сок помогает быстро растворить устаревшую грязь.

@shilca69

Способ подходит и для микроволновки 😉 Подписывайся, у меня много полезного!

♬ СОЛНЦЕ МОНАКО - Люся Чеботина

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о топ-5 хитростей микроволновки.

Сейчас мы готовим

Все рецепты