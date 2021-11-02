Названы продукты, от которых хочется спать

Наверняка всем знакомая ситуация, когда после приема пищи падает вся активность и отпадает желание работать. В таком случае не хочется ничего, кроме как крепко поспать. Сонливость становится столь сильной, что мешает нормально мыслить. Все дело в продуктах, которых нужно избегать, чтобы после обеда не тянуло к постели.

Нутрициолог Анна Кашпур назвала продукты, вызывающие сонливость и усталость. Опубликовано в Instagram.

Молочные продукты

Эксперт отмечает, что молочные продукты легко перевариваются в детском и подростковом возрасте. Но с возрастом у многих развивается непереносимость молочных белков – козеина и лактозы. Итак, одним из симптомов этого будет быстрая утомляемость и сонливость.

Видео дня

Обычно их рекомендуют есть при мышечных спазмах. Магний, содержащийся в бананах, помогает расслабить мышцы. Но когда магния становится слишком много, человека накрывает утомляемость. Иногда даже наблюдается замедление пульса.

Они также являются источником того же магния, о котором шла речь выше. А еще если вы параллельно принимаете определенные препараты с магнием, о орехах лучше вообще забыть.

Напиток известен своим бодрящим эффектом, но иногда он работает с точностью наоборот. Дело в том, что кофе слишком обезвоживает организм и, как следствие, – снижается концентрация внимания и появляется слабость. Так, эксперт советует выпивать 1-2 стакана воды после кофе для того, чтобы восстановить водный баланс. А если вы хотите взбодриться, то лучше выпейте чашку зеленого чая.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: