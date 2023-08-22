Для того, чтобы сделать запасы продуктов в неделю, мы чаще всего выбираем супермаркет, ведь это достаточно удобно. Все разложено в пачки, пакеты или контейнеры в отдельных отделах, что позволяет значительно сэкономить время и долго не искать нужную позицию. Но, несмотря на большое количество плюсов такого шопинга, есть также и минусы.

Редакция FoodOboz расскажет, от каких продуктов в супермаркете лучше отказаться. Они не качественные и вредные.

Готовый салат в упаковке

Во многих супермаркетах часто можно увидеть расфасованную зелень в пакетах с надписью "продукт готов к употреблению". Но, вероятнее всего, на поверхность листьев попали бактерии из грунта, которые в пакете размножаются значительно активнее. Это может быть очень опасно, ведь есть риск распространения инфекций. Поэтому лучшим вариантом будет приобрести обычный салат без пакета и промыть его от излишней грязи уже дома.

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Обработанное мясо

Больше пространства на полках в магазине всегда занимают колбасы, сосиски и бекон в пачках. И спрос на такие продукты всегда есть, ведь очень удобно утром перекусить бутербродом или отварить вечером сосиски к макаронам. Но эти полуфабрикаты являются мощными канцерогенами, которые только вредят нашему здоровью. Поэтому лучшим вариантом будет приобрести кусок мяса и приготовить его дома самостоятельно.

Готовый чай в бутылке

Такой бутилированный чай содержит много химии и красителей. В нем нет никакой пользы, только вред.

Продукты с разными фруктовыми наполнителями

Выбирая такую пищу следует понимать, что в наполнителях, которые используют для начинки, нет никаких фруктов или ягод. Это обычная смесь из консервантов и красителей, которая может отрицательно повлиять на ваш организм.

Майонез

Магазинный майонез – это один из самых вредных продуктов. Для того, чтобы продукт дольше сохранялся свежим и обладал хорошими вкусовыми качествами, в него кладут разнообразные стабилизаторы и консерванты. А также большое количество сахара и крахмала.

Молотые специи

Если на упаковке со специями изображен натуральный укроп, перец, другие травы и пряности – это совсем не значит. что они там есть. Недобросовестные производители дешевые специи просто посыпают глутаматом натрия. Это такой усилитель вкуса, к которому очень быстро привыкаешь. Вреда он не несет, но и пользы тоже.

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