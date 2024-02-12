Овощи считаются одними из самых полезных продуктов. Они богаты разными витаминами, которые необходимы нашему организму, особенно зимой. Но есть один овощ, который наоборот может навредить.

Редакция FoodOboz расскажет, какой овощ самый вредный. Его употребление следует существенно ограничить.

Без этого продукта многие украинцы просто не представляют свой рацион. Могут его есть на завтрак. обед и ужин. Речь идет обо всем известном картофеле. И если полностью отказаться от нее не получается, стоит хотя бы попытаться уменьшить количество овоща в рационе.

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В чем вред картофеля

Вся опасность заключается в высоком содержании крахмала, который очень калорийный. Также картофель нарушает водный баланс организма, так как выводит из него жидкость. Поэтому есть риск повышения сахара в крови.

Опасен картофель также потому, что в нем может быть соланин – токсин, который есть именно в зеленых плодах. После употребления такого продукта вы сразу почувствуете ухудшение самочувствия.

Если вы все же употребляете картофель – он должен быть холодным и в кожуре. Так крахмал будет усваиваться лучше. Следите, чтобы плоды были спелыми, без зеленых участков.

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