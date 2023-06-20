Дверца холодильника – это самое доступное и удобное место для хранения продуктов. Поэтому приобретенную еду в магазине мы, не задумываясь, сразу кладем туда. Но такое расположение подходит далековато не для всех товаров.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты нельзя класть на дверцу холодильника. Там эта еда может быстро испортиться.

В чем особенность дверцы холодильника

Боковая стенка холодильника – место очень специфическое. Частое открывание дверцы значит, что именно здесь наибольшие колебания температуры, и трудно поддерживать оптимальные условия для продуктов, которые требуют постоянно низких температур. К ним относятся:

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Яйца

Для многих это будет неожиданность. Ведь именно на дверцу чаще всего кладут яйца. Там есть специальные формы. Благодаря этому мы можем легко дотянуться до них, когда нам хочется омлета или яичницы. Но это заблуждение. Яйца чрезвычайно чувствительнын к колебаниям температуры, и хранение их на дверце значительно сокращает срок их хранения.

Молоко

Этот продукт лучше хранить в задней части холодильника. Это может быть для вас не слишком удобно, но продукт будет сохраняться свежим гораздо дольше.

Сырое мясо

Для мяса также не стоит выбирать дверцу холодильника. Это даже не удобно, ведь пространство достаточно ограничено. Если вы собираетесь употреблять морепродукты или мясо в ближайшее время, поместите эти продукты на нижние полки.

Какие продукты можно хранить на дверце холодильника?

Вам не нужно полностью отказываться от этого пространства. Дверцу холодильника активно можно использовать для хранения пищи. Это может быть кетчуп, томатное пюре или варенье, горчица и соусы в бутылках. Там ничего не мешает охлаждать минеральную воду и соки в картонной упаковке.

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