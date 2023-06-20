Вокруг здорового питания достаточно много стереотипов. Так, некоторая общепринятая полезная пища вообще может не быть такой. Особенно это касается следующих продуктов.

Редакция FoodOboz расскажет о продуктах, которые на самом деле не полезные. Хотя многие думают, что это здоровое питание.

Фруктовые йогурты с добавлением злаков

Этот продукт является одним из наиболее употребительных во время здорового питания. Между тем он часто не содержит ни фруктов, ни значительного количества здоровых бактерий. Это просто источник пустых калорий. Выдумкой маркетологов является информация о том, что добавление во фруктовый (или псевдофруктовый) йогурт пшеницы или других злаков сделает его лучше и полезнее. Такие йогурты не желательны в ежедневном меню. Избегайте всех сладких десертов, пудингов, каш, гомогенизированных сыров. Рекомендуемые альтернативы – натуральные йогурты, натуральные кефиры и сыр, к которым можно добавить немного овсяных отрубей и любимые фрукты.

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Жареные орехи и арахисовое масло

Несмотря на то, что орехи, особенно грецкие и миндаль, являются полноценной частью ежедневного рациона, но термическая обработка значительно снижает пищевую ценность большинства орехов. Особенно нежелательные жареные и соленые орехи, которые являются фаст-фудом насыщенным вредными жирами и натрием. Похожая ситуация и с арахисовым маслом.

Варенье и джемы

Их часто считают заменой фруктам, особенно домашним или с низким содержанием сахара. В то время как свежие фрукты также содержат многие другие питательные вещества, такие как минералы, витамины и фенольные соединения, фруктовые консервации являются практически единственным источником сахара. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что у них есть оздоровительный потенциал.

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