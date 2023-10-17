Что такое токан и как его приготовить

Не банош: какое украинское блюдо приготовить из кукурузной каши
Из кукурузной каши можно готовить не только популярный банош, но и другое украинское блюдо. Речь идет о традиционном закарпатском токане, который издавна был едой пастухов и овцеводов.
В блюде важнее всего приготовить правильно кашу – она должна быть нежной консистенции и без комочков. Подавать токан в идеале с вурдой – это вареный гуцульский сыр из сыворотки и овечьего молока.
Фудблогер Галина Немеш на своей странице в (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом украинского токана из кукурузной каши.
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл или столько же воды
- соль
- масло сливочное
- сметана
- кукурузная крупа – 100-150 г
- сыр брынза\урда\фета
- бекон
Способ приготовления:
1. Для начала налить в кастрюлю молоко или воду, добавить щепотку соли, сливочное масло и сметану. Поставить на огонь и довести все до кипения.
2. В кипящее молоко насыпать кашу. Постоянно помешивая, варить ее примерно 10 минут.
3. Готовую кашу слоями выложить вместе с сыром (каша-сыр-каша).
4. По желанию можно из бекона пожарить шкварки и тоже подавать с кашей. Приятного аппетита!
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