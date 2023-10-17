Что такое токан и как его приготовить

Из кукурузной каши можно готовить не только популярный банош, но и другое украинское блюдо. Речь идет о традиционном закарпатском токане, который издавна был едой пастухов и овцеводов.

В блюде важнее всего приготовить правильно кашу – она должна быть нежной консистенции и без комочков. Подавать токан в идеале с вурдой – это вареный гуцульский сыр из сыворотки и овечьего молока.

Фудблогер Галина Немеш на своей странице в (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом украинского токана из кукурузной каши.

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Ингредиенты:

молоко – 250 мл или столько же воды

соль

масло сливочное

сметана

кукурузная крупа – 100-150 г

сыр брынза\урда\фета

бекон

Способ приготовления:

1. Для начала налить в кастрюлю молоко или воду, добавить щепотку соли, сливочное масло и сметану. Поставить на огонь и довести все до кипения.

2. В кипящее молоко насыпать кашу. Постоянно помешивая, варить ее примерно 10 минут.

3. Готовую кашу слоями выложить вместе с сыром (каша-сыр-каша).

4. По желанию можно из бекона пожарить шкварки и тоже подавать с кашей. Приятного аппетита!

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