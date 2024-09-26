Не бросайте картофель в эту воду во время отварки: получится невкусной
Очень часто хозяйки ломают голову над тем, в какую воду выкладывать картошку – горячую или холодную. Казалось бы, это очень элементарное действие, но именно от него зависит вкус готового продукта.
Редакция FoodOboz расскажет, в какую воду лучше выкладывать картофель. Ответ вас действительно удивит.
Если вы просто заливаете картошку голодной водой и ставите кастрюлю на огонь – это большая ошибка. Картофеля нужно выкладывать только в кипяток, предварительно его посолив. Овощ будет хороший вкус, а также сохранит все свои витамины и питательные вещества.
Какое блюдо из отварного картофеля можно приготовить за копейки
Идея приготовления бюджетных картофельных зраз опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ty4ka ira в Instagram. Из вареного картофеля нужно сделать пюре.
Ингредиенты:
- 8-10 картофелин среднего размера
- 4-ст.л. муки
- 2 яйца
- 20 г сливочного масла
- соль и специи – по вкусу
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Картошку сварить в подсоленной воде до готовности.
2. Сделать пюре, добавить масло, перец и перемешать.
3. Оставить остыть.
4. После охлаждения добавить яйца, муку и хорошо перемешать.
5. Масса будет липнуть в руки, поэтому следует руки постоянно потряхивать мукой.
6. Сформировать зразы.
7. Обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.
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