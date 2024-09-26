Не бросайте картофель в эту воду во время отварки: получится невкусной

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Не бросайте картофель в эту воду во время отварки: получится невкусной

Очень часто хозяйки ломают голову над тем, в какую воду выкладывать картошку – горячую или холодную. Казалось бы, это очень элементарное действие, но именно от него зависит вкус готового продукта.

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Редакция FoodOboz расскажет, в какую воду лучше выкладывать картофель. Ответ вас действительно удивит.

Не бросайте картофель в эту воду во время отварки: получится невкусной

Если вы просто заливаете картошку голодной водой и ставите кастрюлю на огонь – это большая ошибка. Картофеля нужно выкладывать только в кипяток, предварительно его посолив. Овощ будет хороший вкус, а также сохранит все свои витамины и питательные вещества.

Не бросайте картофель в эту воду во время отварки: получится невкусной

Какое блюдо из отварного картофеля можно приготовить за копейки

Идея приготовления бюджетных картофельных зраз опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ty4ka ira в Instagram. Из вареного картофеля нужно сделать пюре.

Не бросайте картофель в эту воду во время отварки: получится невкусной

Ингредиенты:

  • 8-10 картофелин среднего размера
  • 4-ст.л. муки
  • 2 яйца
  • 20 г сливочного масла
  • соль и специи – по вкусу
  • масло для обжаривания

Способ приготовления:

Не бросайте картофель в эту воду во время отварки: получится невкусной

1. Картошку сварить в подсоленной воде до готовности.

2. Сделать пюре, добавить масло, перец и перемешать.

3. Оставить остыть.

Не бросайте картофель в эту воду во время отварки: получится невкусной

4. После охлаждения добавить яйца, муку и хорошо перемешать.

5. Масса будет липнуть в руки, поэтому следует руки постоянно потряхивать мукой.

6. Сформировать зразы.

7. Обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

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