Печень может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также ее можно добавлять в салаты и тушить с овощами, яблоками и сливами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной жареной печени с луком и сливами, которая получится очень мягкой и сочной.

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Ингредиенты:

1 большая луковица

100 г вина(50 в лук/50 печень)

тимьян

печень – 500-600 г

1 ч.л. бальзамика

сливы

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук до золотистости, добавьте вино, тимьян. После переложите ее в форму.

2. Печень помойте и обжарьте до мягкости, добавьте вино и готовьте несколько минут.

3. Выложите печень на лук и запекайте 30-40 минут при 180 градусах (в не разогретой духовке).

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