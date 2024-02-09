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Не будет горчить: как вкусно приготовить мягкую печень со сливами для ужина
Печень может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также ее можно добавлять в салаты и тушить с овощами, яблоками и сливами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной жареной печени с луком и сливами, которая получится очень мягкой и сочной.
Ингредиенты:
- 1 большая луковица
- 100 г вина(50 в лук/50 печень)
- тимьян
- печень – 500-600 г
- 1 ч.л. бальзамика
- сливы
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук до золотистости, добавьте вино, тимьян. После переложите ее в форму.
2. Печень помойте и обжарьте до мягкости, добавьте вино и готовьте несколько минут.
3. Выложите печень на лук и запекайте 30-40 минут при 180 градусах (в не разогретой духовке).
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