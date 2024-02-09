Не будет горчить: как вкусно приготовить мягкую печень со сливами для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сырая печень для приготовления блюд

Печень может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также ее можно добавлять в салаты и тушить с овощами, яблоками и сливами. 

Как вкусно приготовить печень со сливами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной жареной печени с луком и сливами, которая получится очень мягкой и сочной. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • 1 большая луковица
  • 100 г вина(50 в лук/50 печень)
  • тимьян
  • печень – 500-600 г
  • 1 ч.л. бальзамика
  • сливы

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук до золотистости, добавьте вино, тимьян. После переложите ее в форму.

Лук для блюда

2. Печень помойте и обжарьте до мягкости, добавьте вино и готовьте несколько минут. 

Жареная печень

3. Выложите печень на лук и запекайте 30-40 минут при 180 градусах (в не разогретой духовке).

Готовое блюдо

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