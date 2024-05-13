Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, который станет прекрасной альтернативой печенья, пирогов, булочек и запеканок – это хворост. Чтобы он не сгорел при приготовлении, нужно жарить его в масле не до золотистого цвета.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего хвороста, который готовится на сковороде.

Ингредиенты:

1 яйцо

10 г сметаны

15 г сахара

10 г воды

20 г водки

160-180 г муки

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с солью, добавьте сахар и взбейте.

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2. Добавьте сметану, перемешайте, добавьте муку, влейте воду и водку, вымешайте.

3. Замесите тесто, раскатайте и порежьте полосками, придайте форму хворосту.

4. Бросьте в кипящее масло и готовьте до бежевого цвета.

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