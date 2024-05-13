Не будет жирным: хрустящий хворост к чаю за считанные минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, который станет прекрасной альтернативой печенья, пирогов, булочек и запеканок – это хворост. Чтобы он не сгорел при приготовлении, нужно жарить его в масле не до золотистого цвета.

Как правильно приготовить тесто для хвороста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего хвороста, который готовится на сковороде.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 10 г сметаны
  • 15 г сахара
  • 10 г воды
  • 20 г водки
  • 160-180 г муки

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с солью, добавьте сахар и взбейте.

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2. Добавьте сметану, перемешайте, добавьте муку, влейте воду и водку, вымешайте.

Приготовление теста

3. Замесите тесто, раскатайте и порежьте полосками, придайте форму хворосту.

Как правильно готовить блюдо

4. Бросьте в кипящее масло и готовьте до бежевого цвета.

Готовое блюдо

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