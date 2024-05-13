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Не будет жирным: хрустящий хворост к чаю за считанные минуты
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, который станет прекрасной альтернативой печенья, пирогов, булочек и запеканок – это хворост. Чтобы он не сгорел при приготовлении, нужно жарить его в масле не до золотистого цвета.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего хвороста, который готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 10 г сметаны
- 15 г сахара
- 10 г воды
- 20 г водки
- 160-180 г муки
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца с солью, добавьте сахар и взбейте.
2. Добавьте сметану, перемешайте, добавьте муку, влейте воду и водку, вымешайте.
3. Замесите тесто, раскатайте и порежьте полосками, придайте форму хворосту.
4. Бросьте в кипящее масло и готовьте до бежевого цвета.
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