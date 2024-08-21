Не будут гореть и не будут распадаться: удачные домашние сырники по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Домашние сырники – идеальное блюдо для завтрака и к тому же, они очень просто и быстро готовятся. Для того, чтобы они не распадались, в основу нужно добавить всего один желток.
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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников, которые будут идеально держать форму.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный 9% – 200 г
- Сахар – 1 ст.л.
- Мука пшеничная – 1-2 ст.л.
- Яйцо (желток) – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Творог тщательно протрите через сито, чтобы получить нежную текстуру. Добавьте сахар, муку и желток. При желании можно добавить цедру лимона или ванильный сахар для аромата.
2. Сформируйте сырники с помощью стакана, чтобы они были ровными и аккуратными.
3. Обжарьте на среднем огне до появления золотистой корочки.
При подаче полейте джемом, сгущенным молоком!
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