Не будут гореть и не будут распадаться: удачные домашние сырники по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Не будут гореть и не будут распадаться: удачные домашние сырники по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Домашние сырники – идеальное блюдо для завтрака и к тому же, они очень просто и быстро готовятся. Для того, чтобы они не распадались, в основу нужно добавить всего один желток. 

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Домашние сырники

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников, которые будут идеально держать форму.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Творог кисломолочный 9% – 200 г
  • Сахар – 1 ст.л. 
  • Мука пшеничная – 1-2 ст.л.
  • Яйцо (желток) – 1 шт.

Способ приготовления: 

1. Творог тщательно протрите через сито, чтобы получить нежную текстуру. Добавьте сахар, муку и желток. При желании можно добавить цедру лимона или ванильный сахар для аромата.

Творог для блюда

2. Сформируйте сырники с помощью стакана, чтобы они были ровными и аккуратными.

3. Обжарьте на среднем огне до появления золотистой корочки.

Домашние сырники с творога

При подаче полейте джемом, сгущенным молоком! 

Сырники, которые точно не распадутся

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