Домашние сырники – идеальное блюдо для завтрака и к тому же, они очень просто и быстро готовятся. Для того, чтобы они не распадались, в основу нужно добавить всего один желток.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников, которые будут идеально держать форму.

Ингредиенты:

Творог кисломолочный 9% – 200 г

Сахар – 1 ст.л.

Мука пшеничная – 1-2 ст.л.

Яйцо (желток) – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Творог тщательно протрите через сито, чтобы получить нежную текстуру. Добавьте сахар, муку и желток. При желании можно добавить цедру лимона или ванильный сахар для аромата.

2. Сформируйте сырники с помощью стакана, чтобы они были ровными и аккуратными.

3. Обжарьте на среднем огне до появления золотистой корочки.

При подаче полейте джемом, сгущенным молоком!

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