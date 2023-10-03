Не будут распадаться и гореть: рассказываем, как правильно готовить рыбные котлеты в хрустящем кляре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рыбных котлет

Рыба является обязательным продуктом для организма. Специалисты рекомендуют есть любую рыбу 2-3 раза в неделю. Лучше всего есть ее в запеченном, вареном виде, лучше не жарить ее. Стоит отметить, что самой полезной рыбой является бюджетная сельдь, в которой больше всего, от отличии от других видом рыбы, омега-3 жирной кислоты, которая защищает сердце и сосуды. 

Рыбные котлеты из рыбного филе

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом сочных рыбных котлет, которые не будут гореть, распадаться и будут с хрустящей корочкой.

Рецепт котлет из минтая
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Ингредиенты: 

  • минтай или хек – 2 шт. 
  • лук – 2 шт. 
  • яйцо – 1 шт. 
  • овсянка – 4 ст. л.
  • соль, перец –  по вкусу 

Для кляра:

  • сухари или кукурузная крупа 

Способ приготовления: 

1. Из рыбы удалите все косточки. Пропустите ее через мясорубку, добавьте порезанный лук, яйцо, овсянку, соль, перец и перемешайте. Оставьте на 20 минут. 

Рыба для блюда

2. После добавьте в фарш сливочное масло, перемешайте. 

Рыбный фарш для котлет

3. Руками придайте котлетам форму, обваляйте в сухарях и пожарьте с двух сторон, до румяной корочки.

Готовые рыбные котлеты

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