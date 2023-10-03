Не будут распадаться и гореть: рассказываем, как правильно готовить рыбные котлеты в хрустящем кляре
Рыба является обязательным продуктом для организма. Специалисты рекомендуют есть любую рыбу 2-3 раза в неделю. Лучше всего есть ее в запеченном, вареном виде, лучше не жарить ее. Стоит отметить, что самой полезной рыбой является бюджетная сельдь, в которой больше всего, от отличии от других видом рыбы, омега-3 жирной кислоты, которая защищает сердце и сосуды.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом сочных рыбных котлет, которые не будут гореть, распадаться и будут с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- минтай или хек – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- овсянка – 4 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Для кляра:
- сухари или кукурузная крупа
Способ приготовления:
1. Из рыбы удалите все косточки. Пропустите ее через мясорубку, добавьте порезанный лук, яйцо, овсянку, соль, перец и перемешайте. Оставьте на 20 минут.
2. После добавьте в фарш сливочное масло, перемешайте.
3. Руками придайте котлетам форму, обваляйте в сухарях и пожарьте с двух сторон, до румяной корочки.
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