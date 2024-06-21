Не будут распадаться: сочные рубленные куриные котлеты с овощами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Не будут распадаться: сочные рубленные куриные котлеты с овощами

Самое простое и сытное блюдо из куриного филе – рубленные котлеты. Чтобы они не распадались, в основу добавьте сырые овощи, например, брокколи, кабачок, морковь, лук, они придадут блюду сочности.

Домашние котлеты из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с сырым овощами.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Йогурт – 2 ст. л. (или сметана или майонез, можно сливки);
  • Соль, перец
  • Специи: сухой чеснок и копченая паприка
  • Овощи: лук, болгарский перец, брокколи

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте кубиком, не большим.

Филе для котлет

2. Добавьте порезанные овощи, тоже не большим кубиком.

Свежие овощи

3. Лук натрите на мелкую терку, добавьте йогурт (сметану или майонез), яйца, муку, специи.

Основа для котлет

4. Перемешайте и жарьте на сковороде с растительным маслом на среднем огне с двух сторон.

Готовые котлеты

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