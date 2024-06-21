Не будут распадаться: сочные рубленные куриные котлеты с овощами
Самое простое и сытное блюдо из куриного филе – рубленные котлеты. Чтобы они не распадались, в основу добавьте сырые овощи, например, брокколи, кабачок, морковь, лук, они придадут блюду сочности.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с сырым овощами.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Йогурт – 2 ст. л. (или сметана или майонез, можно сливки);
- Соль, перец
- Специи: сухой чеснок и копченая паприка
- Овощи: лук, болгарский перец, брокколи
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте кубиком, не большим.
2. Добавьте порезанные овощи, тоже не большим кубиком.
3. Лук натрите на мелкую терку, добавьте йогурт (сметану или майонез), яйца, муку, специи.
4. Перемешайте и жарьте на сковороде с растительным маслом на среднем огне с двух сторон.
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