Самое простое и сытное блюдо из куриного филе – рубленные котлеты. Чтобы они не распадались, в основу добавьте сырые овощи, например, брокколи, кабачок, морковь, лук, они придадут блюду сочности.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с сырым овощами.

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Мука – 3 ст. л.

Йогурт – 2 ст. л. (или сметана или майонез, можно сливки);

Соль, перец

Специи: сухой чеснок и копченая паприка

Овощи: лук, болгарский перец, брокколи

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте кубиком, не большим.

2. Добавьте порезанные овощи, тоже не большим кубиком.

3. Лук натрите на мелкую терку, добавьте йогурт (сметану или майонез), яйца, муку, специи.

4. Перемешайте и жарьте на сковороде с растительным маслом на среднем огне с двух сторон.

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