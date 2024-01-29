Не будут сухими и жесткими: в чем нужно тушить свиные ребра, чтобы они были мягкими

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
267
Не будут сухими и жесткими: в чем нужно тушить свиные ребра, чтобы они были мягкими

Свиные ребра можно жарить, варить, а также на их основе готовить борщ. Чтобы тушеные и жареные ребра не были жесткими, кулинары советуют добавлять мед, соевый соус, томатную пасту, пиво.

Как правильно готовить ребра, чтобы они были мягкими

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом мягких, сочных свиных ребер, которые готовятся в пиве с медом. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Свиные ребра – 2 кг
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Имбирь – 1 ч. л. 
  • Лук – 3 шт. 
  • Пиво темное – 200 мл
  • Вода – 100 мл
  • Соль и перец – по вкусу
  • Мед – 1 ст. л. 
  • Тимьян – 1 веточка

Способ приготовления: 

1. Из ребер снимите белую пленку, порежьте на растительном масле до румяной корочки. В этой же сковороде обжарьте чеснок, имбирь и много лука около 4-5 минут.

Жареные ребра

2. Выложите ребра по верху лука, влейте пиво и воду, добавьте тимьян и накройте крышкой. Томите на медленном огне 1 час 20 минут. 

Ребра в пиве

3. Сделайте огонь меньше, снимите крышку и добавьте специи. 

Готовые ребра

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты