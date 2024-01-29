Не будут сухими и жесткими: в чем нужно тушить свиные ребра, чтобы они были мягкими
Свиные ребра можно жарить, варить, а также на их основе готовить борщ. Чтобы тушеные и жареные ребра не были жесткими, кулинары советуют добавлять мед, соевый соус, томатную пасту, пиво.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом мягких, сочных свиных ребер, которые готовятся в пиве с медом.
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Ингредиенты:
- Свиные ребра – 2 кг
- Чеснок – 2 зуб.
- Имбирь – 1 ч. л.
- Лук – 3 шт.
- Пиво темное – 200 мл
- Вода – 100 мл
- Соль и перец – по вкусу
- Мед – 1 ст. л.
- Тимьян – 1 веточка
Способ приготовления:
1. Из ребер снимите белую пленку, порежьте на растительном масле до румяной корочки. В этой же сковороде обжарьте чеснок, имбирь и много лука около 4-5 минут.
2. Выложите ребра по верху лука, влейте пиво и воду, добавьте тимьян и накройте крышкой. Томите на медленном огне 1 час 20 минут.
3. Сделайте огонь меньше, снимите крышку и добавьте специи.
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