Не будут жирными: запеченные кабачковые оладьи с твердым сыром
Кабачковые оладьи – это самое простое и быстрое в приготовлении блюдо из этих овощей. К тому же, в тесто можно добавить тертый твердый сыр, чеснок, а подавать лучше со сметаной!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий, которые готовятся в духовке.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Сыр – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Гранулированный чеснок, кунжут и специи
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок.
2. Добавьте тертый твердый сыр, муку, яйцо, специи и перемешайте.
3. Выложите эту смесь ложкой на пергамент и запекайте до готовности.
Подавайте с соусом из сметаны с горчицей!
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