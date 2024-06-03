Кабачковые оладьи – это самое простое и быстрое в приготовлении блюдо из этих овощей. К тому же, в тесто можно добавить тертый твердый сыр, чеснок, а подавать лучше со сметаной!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий, которые готовятся в духовке.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Сыр – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст. л.

Гранулированный чеснок, кунжут и специи

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок.

2. Добавьте тертый твердый сыр, муку, яйцо, специи и перемешайте.

3. Выложите эту смесь ложкой на пергамент и запекайте до готовности.

Подавайте с соусом из сметаны с горчицей!

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