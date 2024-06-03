Не будут жирными: запеченные кабачковые оладьи с твердым сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт оладий

Кабачковые оладьи – это самое простое и быстрое в приготовлении блюдо из этих овощей. К тому же, в тесто можно добавить тертый твердый сыр, чеснок, а подавать лучше со сметаной!

Вкусные кабачковые оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий, которые готовятся в духовке. 

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт. 
  • Сыр – 100 г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 3 ст. л.
  • Гранулированный чеснок, кунжут и специи 

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок.

Тертый кабачок

2. Добавьте тертый твердый сыр, муку, яйцо, специи и перемешайте.

Основа для теста

3. Выложите эту смесь ложкой на пергамент и запекайте до готовности.

Как в духовке приготовить кабачковые оладьи

Подавайте с соусом из сметаны с горчицей!

Готовое блюдо

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