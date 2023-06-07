Не дайте себя обмануть! Как отличить натуральный творог от подделки: шесть хитростей
Кисломолочный сыр – источник большого количества питательных веществ и витаминов. К тому же, продукт является основой многих традиционных блюд, которые любят взрослые и дети. И именно таким большим спросом пользуются недобросовестные производители. Поэтому у потребителей есть риск приобрести подлог.
Редакция FoodOboz расскажет, что должно быть в составе натурального творога. Тоже о том. как отличить качественный продукт от фальсификата
Что могут добавлять в кисломолочный творог, для увеличения объема
Это может быть крахмал, растительные жиры, мел, сода. Все эти компоненты могут скрыть несвежесть продукта, придают привлекательный вид. С помощью них можно сэкономить на производстве.
Чем заменяют молочный жир
Главный вредный компонент поддельного сыра – это пальмовое масло. Оно является основным заменителем молочного жира. Добавление такого компонента никак не регулируется, поэтому количество определить невозможно.
Как отличить качественный и натуральный сыр от подделки:
Количество молочнокислых бактерий
Допустимый показатель – это не ниже 1х10" 6 ДЭЭ на 1 грамм;
Состав
Подделка не включает характерные для натурального товара компоненты. Поэтому на плохом сыре будут указаны только молочные продукты, а также закваска. Если увидите в составе пепсин и хлористый кальций – не беспокойтесь. Для натурального сыра это характерные составляющие.
Срок годности
Натуральный творог сохраняет свежесть 3-5 суток. Самый качественный хранится до 36 часов.
Как определить свежесть на рынке
Обратите внимание на цвет, влажность, запах и вкус. Если у вас есть какие-либо сомнения – не покупайте такой продукт.
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