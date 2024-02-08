Не добавляйте эти ингредиенты в фарш котлеты: вы испортите блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Не добавляйте эти ингредиенты в фарш котлеты: вы испортите блюдо

Чтобы фарш котлеты имел насыщенный вкус и хорошо держал форму – хозяйки добавляют в массу для жарки разнообразные компоненты. И здесь очень важно не переусердствовать. Есть ингредиенты, которые могут испортить блюдо.

Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя добавлять в фарш котлеты. Есть три запрещенных ингредиента.

Готовые котлеты

Чеснок

Чеснок слишком ароматный для котлет. Такая специя может перебить вкус мяса и овощей. Аромат будет настолько силен, что вы не сможете исправить ситуацию. К тому же у многих людей аллергия на чеснок, поэтому если вы готовите блюдо для гостей – будьте очень осторожны с таким продуктом.

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Не добавляйте эти ингредиенты в фарш котлеты: вы испортите блюдо

Свежий хлеб

Без хлеба котлеты практически никогда не готовят. Такой ингредиент делает массу для жарки пышной и сочной. Но булка обязательно должна быть сухой и отнюдь не свежей, потому что фарш расползется по всей сковородке.

Не добавляйте эти ингредиенты в фарш котлеты: вы испортите блюдо

Молоко

Молоко используют для замачивания хлеба. Но лучше заменить его на обычную воду. Молоко не очень хорошо влияет на вкус фарша и будущих изделий.

Не добавляйте эти ингредиенты в фарш котлеты: вы испортите блюдо

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