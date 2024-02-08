Чтобы фарш котлеты имел насыщенный вкус и хорошо держал форму – хозяйки добавляют в массу для жарки разнообразные компоненты. И здесь очень важно не переусердствовать. Есть ингредиенты, которые могут испортить блюдо.

Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя добавлять в фарш котлеты. Есть три запрещенных ингредиента.

Чеснок

Чеснок слишком ароматный для котлет. Такая специя может перебить вкус мяса и овощей. Аромат будет настолько силен, что вы не сможете исправить ситуацию. К тому же у многих людей аллергия на чеснок, поэтому если вы готовите блюдо для гостей – будьте очень осторожны с таким продуктом.

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Свежий хлеб

Без хлеба котлеты практически никогда не готовят. Такой ингредиент делает массу для жарки пышной и сочной. Но булка обязательно должна быть сухой и отнюдь не свежей, потому что фарш расползется по всей сковородке.

Молоко

Молоко используют для замачивания хлеба. Но лучше заменить его на обычную воду. Молоко не очень хорошо влияет на вкус фарша и будущих изделий.

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