Не добавляйте эти ингредиенты в тесто на блины: блюдо испортится

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Не добавляйте эти ингредиенты в тесто на блины: блюдо испортится

Тонкие золотистые блины – это сытное дополнение к кофе или чаю. Для того, чтобы блюдо получилось действительно вкусным – тесто должно быть нежным и плотным. Но очень часто неудачные кулинарные эксперименты только портят блюдо.

Редакция FoodOboz расскажет, какие компоненты нужно тесто добавлять очень осторожно, а от которых лучше отказаться. Секреты пышного теста действительно очень простые.

Не добавляйте эти ингредиенты в тесто на блины: блюдо испортится

Сливочное масло

Масло обычно добавляют в тесто для блины для того, чтобы сделать текстуру изделий нежной. Но этот компонент добавляет только излишнюю жирность. После этого блины точно не будут вкусными.

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Не добавляйте эти ингредиенты в тесто на блины: блюдо испортится

Пищевая сода

Не добавляйте эти ингредиенты в тесто на блины: блюдо испортится

Именно сода может сделать тесто для блинов очень резиновым. Поэтому если вы хотите сделать текстуру теста пышной – достаточно хорошо взбить яйца. От соды лучше отказаться.

Не добавляйте эти ингредиенты в тесто на блины: блюдо испортится

Слишком много яиц

Яйца – это неотъемлемый ингредиент для блинов. Но их нужно прибавлять очень осторожно, ведь тесто можно испортить. Следует помнить, что на 500 мл молока нужно всего 1 яйцо. И не больше.

Не добавляйте эти ингредиенты в тесто на блины: блюдо испортится

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