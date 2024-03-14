Специи улутшают вкус любого блюда и придают продуктам новые акценты. Но в случае с мясом, стоит действовать достаточно осторожно. Далеко не все специи оказывают положительное влияние на вкус мяса.

Потому редакция FoodOboz расскажет, какая специя испортит вкус мяса. Многие люди часто ее используют.

Мясные блюда меняют свой вкус в худшую сторону с этой специей. Особенно это чувствуется, когда суп или рагу стоят в приготовленном виде уже некоторое время. Речь о лавровых листьях.

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В чем причина

Лавровые листья делают блюда немного горькими. Не во всех случаях это уместно. Если вы готовите, например, мясную подливку, ее вкус должен быть насыщенным и достаточно пряным. Лавровые листья могут перебить эффект других пряностей.

В большинстве случаев, мяса для удачного вкуса достаточно немного перца и соли. Особенно если это шашлык.

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