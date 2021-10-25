Не ешьте это на ночь: топ-5 продуктов, которые мешают хорошему сну

Продукты, а так же время приема пищи – оказывают существенное влияние на качество сна. Для хорошего ночного отдыха организму необходимы определенные питательные вещества, которые позволят с утра чувствовать себя бодрее и энергичнее.

Об этом изданию Cumhuriyet рассказала диетолог Джемре Яманер. Она объяснила, каких продуктов лучше избегать, а также, как влияет последний прием пищи перед сном на самочувствие человека.

Бывают случаи, что невозможно заснуть, несмотря на сильную усталость. По словам эксперта, одной из причин проблем с засыпанием является употребление определенных продуктов, которые отрицательно сказываются на качестве сна.

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"Если у вас проблемы со сном или вы не можете хорошо выспаться, вам также следует обратить внимание на то, когда и сколько вы едите в последний раз за день", – подчеркивает Яманер.

Распространено мнение, что лучше не принимать пищу после определенного времени суток. Например, вы могли встречать в соцсетях такие заявления, как "я похудел, когда перестал есть после шести" или "вы будете стремительно набирать вес, если ужинаете после восьми вечера".

В сети много противоречивой информации, поэтому эксперт объяснила, что необходимо адекватно и сбалансировано распределять приемы пищи в течении дня. Это крайне важно для поддержания уровня сахара в крови, а также влияет на обмен веществ.

Перекус вечером необходим для людей, которые страдают сахарным диабетом первого типа и болезнью накопления гликогена, так и для тех, кто хочет набрать мышечную массу. Часы ужина зависят от вашего образа жизни, наличия проблем со здоровьем и привычного времени сна и являются индивидуальными для каждого человека, акцентировала диетолог.

Тем не менее, желательно ложится спать не мене чем через три-четыре часа после ужина – за это время происходит полное освобождение желудка. Эксперт отметила, что отправляться ко сну можно и позже, при условии, что пища содержит много жиров и белков. Если же вы предпочитаете легкий вечерний перекус, состоящий из легкоусвояемой пищи – достаточно подождать один-два часа.

Диетолог объяснил, что вы ляжете спать сразу после еды, это может не только негативно повлияет на качество сна, но и спровоцировать проблемы с пищеварением, такие как расстройство желудка и рефлюкс.

Джемре Яманер предупредила, что необходимо распределять приемы пищи в течении всего дня, а также избегать слишком больших порций за раз. Также, она рассказала о продуктах, которых лучше избегать перед сном:

Острая и пряная пища. Если сразу отправится ко сну после такой трапезы, это может привести к тому, что желудочная кислота попадет в пищевод, спровоцировав возникновение ощущения жжения в груди. Отказ от продуктов обильно сдобренных острыми соусами, перцем, карри и паприкой – улучшит качество сна.

Кофеин. При попадании в организм кофеин с невероятной скоростью распространяется по всем тканям, включая мозг. Его переизбыток увеличивает время необходимое для засыпания, а также существенно снижает качество сна. Более того, чрезмерное его употребление может вызвать проблемы с пищеварением и бессонницу. Лучше избегать перед ночным отдыхом таких продуктов, как кофе, чай, кола, а также энергетиков.

Спиртное. Распространено мнение, что алкоголь только поспособствует крепкому сну, но на самом деле это миф. После употребления спиртных напитков действительно сначала клонит ко сну, но в последующие часы он вызывает частые ночные пробуждения.

Жирная пища . Продукты, насыщенные жирами, перевариваются дольше. Поэтому жаренное мясо, чипсы, различные соусы отрицательно влияют на качество сна. Поэтому употреблять пищу с высоким насыщением жиров лучше днем, а перед сном лучше от нее отказаться.

Сахар. Угощения, а также напитки с высокой концентрацией сахара могут сказываться на качестве сна. Результаты исследований, опубликованные в журнале "Advances in Nutrition", показали, что употребление сахара влияет на продолжительность фазы глубокого сна и провоцирует больше пробуждений.

Диетолог предупредила, что некоторые нарушения сна ночью – вполне нормальное явление. Но, употребление слишком большого количества вышеперечисленных продуктов перед сном будет препятствовать качественному сну и отдыху в ночное время суток.

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