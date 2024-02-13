Не гречка и не овсянка: какая каша самая полезная и почему ее нужно есть даже младенцам

Амарант – безглютеновая, сытная и легкая каша, которая содержит полный аминокислотный профиль. При этом в ней есть незаменимые высшие полиненасыщенные жирные кислоты ОМЕГА-3, ОМЕГА-6, ОМЕГА-9, насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая и стеариновая), а также витамины: А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, Р, РР, макро- и микроэлементы: кальций, калий, железо, натрий, магний, медь, цинк, селен, марганец, фосфор.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от специалистов, чем полезен амарант и как правильно готовить кашу из него.

Польза амаранта

"Семена амаранта обладают целым комплексом полезных веществ, но по настоящему уникальным продуктом их делают невероятно сильный антиоксидант сквален и витамин Е в особенно активной токотриенольной форме. Антиоксидантные свойства витамина Е в такой форме в 40-50 раз выше, чем в обычной пассивной токоферольной форме", – уточняют специалисты.

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Еще важно знать, что регулярное употребление амаранта в пищу способно значительно укрепить иммунитет и снизить риск возникновения новых заболеваний. Подавить развитие воспалительных процессов в организме и снизить уровень плохого холестерина в крови.

Что делают из амаранта

Из семян делают муку, которую можно использовать для приготовления любых хлебобулочных изделий, а также его можно добавлять в подливки к мясу, грибам, салатам. А также получится довольно вкусный горячий напиток из перемолотых зерен конопли, амаранта, льна.

Как правильно готовить кашу из амаранта

Если варить сухой амарант, зеленый привкус будет более ощутим. А чтобы убрать травяную терпкость, семена следует сначала замочить на несколько часов, а лучше на ночь. Утром слейте воду, залейте чистой водой и варите после закипания 15 минут, перемешивая. Накройте крышкой и варите еще 15 минут, время от времени перемешивая.

Для вкуса можно добавить ягоды, фрукты, мед, корицу.

Стоит отметить, что кашу из амаранта можно приготовить заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 4 дней.

Можно ли детям амарантовую кашу

Педиатры утверждают, что вводить "золотое зерно" в рацион малыша нужно после трех лет! А начиная с 9 месяцев можно добавлять во вкусный и полезный прикормом, например, в йогурт, всего несколько зерен амаранта. Если вы хотите использовать амарант в выпечке для себя или ребенка старшего возраста, стоит помнить, что он "уплотняет" тесто.

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