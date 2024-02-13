Не гречка и не овсянка: какая каша самая полезная и почему ее нужно есть даже младенцам

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Польза амаранта

Амарант – безглютеновая, сытная и легкая каша, которая содержит полный аминокислотный профиль. При этом в ней есть незаменимые высшие полиненасыщенные жирные кислоты ОМЕГА-3, ОМЕГА-6, ОМЕГА-9, насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая и стеариновая), а также витамины: А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, Р, РР, макро- и микроэлементы: кальций, калий, железо, натрий, магний, медь, цинк, селен, марганец, фосфор. 

Чем полезен амарант

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от специалистов, чем полезен амарант и как правильно готовить кашу из него. 

Польза амаранта

"Семена амаранта обладают целым комплексом полезных веществ, но по настоящему уникальным продуктом их делают невероятно сильный антиоксидант сквален и витамин Е в особенно активной токотриенольной форме. Антиоксидантные свойства витамина Е в такой форме в 40-50 раз выше, чем в обычной пассивной токоферольной форме", – уточняют специалисты. 

Видео дня

Еще важно знать, что регулярное употребление амаранта в пищу способно значительно укрепить иммунитет и снизить риск возникновения новых заболеваний. Подавить развитие воспалительных процессов в организме и снизить уровень плохого холестерина в крови.

Как правильно варить амарант

Что делают из амаранта

Из семян делают муку, которую можно использовать для приготовления любых хлебобулочных изделий, а также его можно добавлять в подливки к мясу, грибам, салатам. А также получится довольно вкусный горячий напиток из перемолотых зерен конопли, амаранта, льна. 

Что приготовить из амаранта

Как правильно готовить кашу из амаранта

Если варить сухой амарант, зеленый привкус будет более ощутим. А чтобы убрать травяную терпкость, семена следует сначала замочить на несколько часов, а лучше на ночь. Утром слейте воду, залейте чистой водой и варите после закипания 15 минут, перемешивая. Накройте крышкой и варите еще 15 минут, время от времени перемешивая.

Для вкуса можно добавить ягоды, фрукты, мед, корицу. 

Стоит отметить, что кашу из амаранта можно приготовить заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 4 дней.

Вкусная каша из амаранта

Можно ли детям амарантовую кашу 

Педиатры утверждают, что вводить "золотое зерно" в рацион малыша нужно после трех лет! А начиная с 9 месяцев можно добавлять во вкусный и полезный прикормом, например,   в йогурт, всего  несколько зерен амаранта. Если вы хотите использовать амарант в выпечке для себя или ребенка старшего возраста, стоит помнить, что он "уплотняет" тесто.  

Каша для детей

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем полезна перловка, как ее правильно готовить и с чем есть, а кому лучше от нее отказаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты