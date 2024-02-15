Это блюдо идеально подходит для тех, кто любит пиццу "4 сыра". Оно может служить в качестве питательного завтрака, или как отличная закуска даже на праздничный стол.

Рецептом тостов "4 сыра" поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она рассказала, что на приготовление таких тостов нужно потратить всего 10 минут.

Ингредиенты

Тостовой хлеб – 6 кусков

Крем-сыр – 2 ст.л.

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Моцарелла – 70 гр

Сыр с плесенью – 50 гр

Бри, или камамбер – 50-60 гр

Тертый пармезан – 2 ст.л.

Листья базилика

Способ приготовления

1. 6 кусков тостового хлеба выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

2. Натираем хлеб крем-сыром, чтобы склеить все компоненты.

3. Сверху выкладываем натертую моцареллу.

4. Любой сыр с плесенью равномерно распределяем по тостам.

5. Также равномерно выкладываем бри, или камамбер.

6. Посыпаем тертым пармезаном, или любым другим ароматным сыром.

7. Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 6 минут.

8. Украшаем сверху листьями базилика и подаем на стол.

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