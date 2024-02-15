Не хуже пиццы: вкусные тосты "4 сыра" для завтрака
Это блюдо идеально подходит для тех, кто любит пиццу "4 сыра". Оно может служить в качестве питательного завтрака, или как отличная закуска даже на праздничный стол.
Рецептом тостов "4 сыра" поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она рассказала, что на приготовление таких тостов нужно потратить всего 10 минут.
Ингредиенты
- Тостовой хлеб – 6 кусков
- Крем-сыр – 2 ст.л.
- Моцарелла – 70 гр
- Сыр с плесенью – 50 гр
- Бри, или камамбер – 50-60 гр
- Тертый пармезан – 2 ст.л.
- Листья базилика
Способ приготовления
1. 6 кусков тостового хлеба выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
2. Натираем хлеб крем-сыром, чтобы склеить все компоненты.
3. Сверху выкладываем натертую моцареллу.
4. Любой сыр с плесенью равномерно распределяем по тостам.
5. Также равномерно выкладываем бри, или камамбер.
6. Посыпаем тертым пармезаном, или любым другим ароматным сыром.
7. Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 6 минут.
8. Украшаем сверху листьями базилика и подаем на стол.
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