Когда неожиданно пришли гости или когда нет желания проводить много времени на кухне за приготовлением пищи, мы обращаемся к быстрым рецептам. Блюда, приготовленные на скорую руку, бывают очень вкусными.

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Одним из таких блюд является быстрая пицца, которая готовится без использования теста. Она вкусная, имеет необычный вид и готовится за 5 минут. Как правильно приготовить не итальянскую, но такую интересную пиццу в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Кстати, такую пиццу легко брать с собой и использовать и качества перекуса.

Ингредиенты

Колбаса

Сыр

Бекон

Кетчуп

Лаваш

Способ приготовления

1. На сковороде жарим колбасу, нарезанную колечками, добавляем натертый творог, сверху выкладываем бекон.

2. Добавляем кетчуп и сверху ставим круглый лаваш.

3. Тарелку ставим на лаваш и переворачиваем пиццу с ее помощью.

4. Сверху накрываем еще одним лавашем и жарим до хрустящей корочки.

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