Не лук или морковь: какой овощ добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они не были сухими
К котлетам мы привыкли добавлять морковь и лук. Но, взяв другой овощ, можно придать этому блюду еще больше пользы и вкуса.
Фудблогер с ником polli_cooking опубликовала рецепт котлет, содержащих интересный ингредиент. Кроме того, эти котлеты никогда не нанесут вреда фигуре, ведь они запекаются в духовке, пишет она в Instagram.
Ингредиенты
- Куриный фарш – 500 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Брокколи – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Соль
- Сухой чеснок
Способ приготовления
1.Броколи и лук измельчаем с помощью блендера.
2. К куриному фаршу добавляем яйцо, брокколи, лук и любимые специи. Тщательно перемешиваем до образования однородной массы.
3. Влажными руками формируем котлеты и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
4. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 30 минут.
Также на OBOZ.UA можно встретить и другие интересные рецепты котлет: