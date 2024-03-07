К котлетам мы привыкли добавлять морковь и лук. Но, взяв другой овощ, можно придать этому блюду еще больше пользы и вкуса.

Фудблогер с ником polli_cooking опубликовала рецепт котлет, содержащих интересный ингредиент. Кроме того, эти котлеты никогда не нанесут вреда фигуре, ведь они запекаются в духовке, пишет она в Instagram.

Ингредиенты

Куриный фарш – 500 мл

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Яйцо – 1 шт.

Брокколи – 300 г

Лук – 1 шт.

Соль

Сухой чеснок

Способ приготовления

1.Броколи и лук измельчаем с помощью блендера.

2. К куриному фаршу добавляем яйцо, брокколи, лук и любимые специи. Тщательно перемешиваем до образования однородной массы.

3. Влажными руками формируем котлеты и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

4. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 30 минут.

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