Не любите цветную капусту? Вы просто не умели ее готовить
Варианты блюд из цветной капусты и Эспрессо мартини.
Почему цветную капусту так называют? Я тоже раньше думала, что это от того, что она бывает самых невероятных цветов. А оказывается, название свое она носит из-за того, что едят в ней соцветия, а не листья.
Лет до 20 я думала, что цветная капуста готовится только в кляре. Как приятно было разоблачить свое невежество сотнями удивительных вариаций на тему цветной капусты.
Вот только некоторые из них.
Этот салат из цветной капусты мне встретился в Нью Йорке. В одном из итальянских ресторанов Вест Вилладж. С тех пор уже много лет я его подаю как гарнир к мясу или рыбе, когда приходят гости. И всегда одно и то же: "Цветная капуста, ой как необычно, как вкусно!"
Ингредиенты:
- пол головки цветной капусты
- пол стакана изюма
- пол стакана кедровых орешков
- одна большая луковица
- соль, перец, острый соус (срирача)
- кинза
- оливковое масло
Замочить изюм в горячей воде минут на 10, что бы он размяк. Обжарить крупно изрубленную капусту до полуготовности. А еще лучше отправить на гриль или запечь в духовке. Главное, что б она не была слишком мягкой и желательно обуглилась, поджарилась. Обжарить крупно нарезанный лук до коричневато-золотистого цвета (Следите, что бы он не сгорел, а закарамелизировался. Можно добавить пол чайной ложки сахара, который ему в этом поможет). Добавить к нему орешки, изюм. Потом можно в сковородке, а можно и большом блюде все смешать. Заправить по вкусу солью, острым соусом, соком лимона, кинзой. Сверху присыпать свежемолотым черным перцем. Подавать теплым.
Второй рецепт – тоже из итальянского ресторана, но уже киевского. Одно из наших любимы заведений в городе – Piccolino.
Ингредиенты:
- пол головки цветной капусты
- 2-3 "лапки" брокколи
- пармезан
- микс салата
- оливковое масло, сок лимона, соль, перец
Измельчить сырыми брокколи и цветную капусту. Смешать в глубоком блюде эти овощи. Заправить маслом, соком лимона, солью. Выложить в блюдо для подачи сверху щедро присыпать пармезаном и свежемолотым перцем.
По легенде Эспрессо Мартини родился в Лондоне в 1984 году. В руках гениального бармена современности Дика Брадселла любой, даже самый причудливый заказ имел шанс стать шедевром. Так, на просьбу некой модели, зашедшей в бар о чем-то, что "сначала ее взбодрит, а потом удивит" появился Эспрессо Мартини. Итак, прикоснемся к легенде.
Эспрессо Мартини (1 коктейль, 2 минуты)
- 75 мл. водки (желательно премиальной, что бы она не имела сильного вкуса и запаха)
- 50 мл. эспрессо
- 25 мл. кофейного ликера
- 3 кофейных зерна или щепотка молотого кофе для украшения.
Влить все ингредиенты в шейкер, добавить лед и хорошенечко взбить. Должна появиться белая пенка. Подавать коктейль безо льда - то есть ап, украсив зернами кофе или дорожкой из молотого кофе. Если любите сладенькое и хотите не просто взбодриться и удивиться, но и полакомиться десертом: урежьте водку до 50 мл и добавьте 25 мл Baileys.
Приятного аппетита!
Давайте есть и пить!
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