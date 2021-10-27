Не любите цветную капусту? Вы просто не умели ее готовить

Варианты блюд из цветной капусты и Эспрессо мартини.

Почему цветную капусту так называют? Я тоже раньше думала, что это от того, что она бывает самых невероятных цветов. А оказывается, название свое она носит из-за того, что едят в ней соцветия, а не листья.

Лет до 20 я думала, что цветная капуста готовится только в кляре. Как приятно было разоблачить свое невежество сотнями удивительных вариаций на тему цветной капусты.

Вот только некоторые из них.

Этот салат из цветной капусты мне встретился в Нью Йорке. В одном из итальянских ресторанов Вест Вилладж. С тех пор уже много лет я его подаю как гарнир к мясу или рыбе, когда приходят гости. И всегда одно и то же: "Цветная капуста, ой как необычно, как вкусно!"

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Ингредиенты:

- пол головки цветной капусты

- пол стакана изюма

- пол стакана кедровых орешков

- одна большая луковица

- соль, перец, острый соус (срирача)

- кинза

- оливковое масло

Замочить изюм в горячей воде минут на 10, что бы он размяк. Обжарить крупно изрубленную капусту до полуготовности. А еще лучше отправить на гриль или запечь в духовке. Главное, что б она не была слишком мягкой и желательно обуглилась, поджарилась. Обжарить крупно нарезанный лук до коричневато-золотистого цвета (Следите, что бы он не сгорел, а закарамелизировался. Можно добавить пол чайной ложки сахара, который ему в этом поможет). Добавить к нему орешки, изюм. Потом можно в сковородке, а можно и большом блюде все смешать. Заправить по вкусу солью, острым соусом, соком лимона, кинзой. Сверху присыпать свежемолотым черным перцем. Подавать теплым.

Второй рецепт – тоже из итальянского ресторана, но уже киевского. Одно из наших любимы заведений в городе – Piccolino.

Ингредиенты:

- пол головки цветной капусты

- 2-3 "лапки" брокколи

- пармезан

- микс салата

- оливковое масло, сок лимона, соль, перец

Измельчить сырыми брокколи и цветную капусту. Смешать в глубоком блюде эти овощи. Заправить маслом, соком лимона, солью. Выложить в блюдо для подачи сверху щедро присыпать пармезаном и свежемолотым перцем.

По легенде Эспрессо Мартини родился в Лондоне в 1984 году. В руках гениального бармена современности Дика Брадселла любой, даже самый причудливый заказ имел шанс стать шедевром. Так, на просьбу некой модели, зашедшей в бар о чем-то, что "сначала ее взбодрит, а потом удивит" появился Эспрессо Мартини. Итак, прикоснемся к легенде.

Эспрессо Мартини (1 коктейль, 2 минуты)

- 75 мл. водки (желательно премиальной, что бы она не имела сильного вкуса и запаха)

- 50 мл. эспрессо

- 25 мл. кофейного ликера

- 3 кофейных зерна или щепотка молотого кофе для украшения.

Влить все ингредиенты в шейкер, добавить лед и хорошенечко взбить. Должна появиться белая пенка. Подавать коктейль безо льда - то есть ап, украсив зернами кофе или дорожкой из молотого кофе. Если любите сладенькое и хотите не просто взбодриться и удивиться, но и полакомиться десертом: урежьте водку до 50 мл и добавьте 25 мл Baileys.

Приятного аппетита!

Давайте есть и пить!

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