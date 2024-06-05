Очень часто печень при приготовлении получается жесткой и даже сырой внутри, при этом еще и остается неприятный запах. Чтобы этого не было, кулинары советуют залить печень перед приготовлением молоком, а еще лучше – кипятком!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени, которая не будет горчить и будет очень мягкой.

Ингредиенты:

печень – 500 г

лук – 4 шт.

растительное масло

чеснок – 2 зуб.

сметана – 6 ст. л.

горчица – 2 ч. л.

специи: сахар, соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте печень, очистите от лишних пленок. После сразу залейте кипятком, так печень будет более мягкую и без неприятного запаха, чем при замачивании в молоке.

2. Лук почистите и порежьте тонкими полукольцами, обжарьте на небольшом количестве растительного масла на среднем огне, и добавьте 1/2 ч.л. сахара и щепотку соли. Когда лук начнет румяниться, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте помешивая.

3. Через 1 минуту добавьте печень, солим/перчим по вкусу и убавляем огонь. Тушим в течение 3 минут, прикрыв крышкой.

4. Для соуса: смешиваем горчицу и сметану. Если у вас густая, домашняя сметана, можно добавить немного воды. Залейте соусом печень, перемешайте и тушите под крышкой около 10 минут, иногда помешивая и добавляя воду для нужной вам плотности.

Подавайте с любым гарниром!

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