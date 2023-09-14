Не мука: самый удачный кляр для кабачков из одного ингредиента
Жареные кабачки – очень вкусная закуска, которую можно готовить с разными соусами. Для того, чтобы они не горели, нужно приготовить удачный кляр, для которого можно использовать не только муку и яйца, но и крахмал.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных жареных кабачков, которые готовятся без муки, в кукурузном крахмале.
Ингредиенты:
- Кабачки
- Соль
- Паприка
- Кукурузный крахмал
Соус сметанно-чесночный:
- Сметана 20% – 2 ст. л.
- Чеснок молодой – 1/2 зуб.
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- Укроп –10 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки кружочками толщиной 1,5 см. Приправьте солью с паприкой и оставьте на 5 минут, а затем обваляйте в кукурузном крахмале, крахмал через пару минут слегка намокнет, и при обжарке получится хрустящая корочка.
2. Соус: смешайте сметану, чеснок, укроп и соль.
Подавайте кабачки с соусом!
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