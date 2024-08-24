Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки
Вместо разнообразных пирогов и запеканок можно приготовить полезный персиковый десерт. Его даже не придется выпекать. В основе обычный желатин, поэтому масса очень быстро застынет. В термической обработке не нуждается ни один продукт.
Идея приготовления диетического десерта без выпечки опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Фигуре такое блюдо точно не навредит.
Ингредиенты:
- вода – 50 г +10 г желатина
- кисломолочный творог – 150 г
- молоко – 150 мл.
- персики – 150 г
- заменитель сахара – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Залить желатин водой, оставить набухать.
2. Положить в чашу творог, молоко, заменитель сахара и персики.
3. Взбить блендером в однородную массу.
4. Растопить набухший желатин.
5. Добавить в творожную массу и перемешать.
6. Залить в креманки и оставить на час в холодильнике.
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