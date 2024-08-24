Вместо разнообразных пирогов и запеканок можно приготовить полезный персиковый десерт. Его даже не придется выпекать. В основе обычный желатин, поэтому масса очень быстро застынет. В термической обработке не нуждается ни один продукт.

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Идея приготовления диетического десерта без выпечки опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Фигуре такое блюдо точно не навредит.

Ингредиенты:

вода – 50 г +10 г желатина

кисломолочный творог – 150 г

молоко – 150 мл.

персики – 150 г

заменитель сахара – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Залить желатин водой, оставить набухать.

2. Положить в чашу творог, молоко, заменитель сахара и персики.

3. Взбить блендером в однородную массу.

4. Растопить набухший желатин.

5. Добавить в творожную массу и перемешать.

6. Залить в креманки и оставить на час в холодильнике.

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