Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки

Вместо разнообразных пирогов и запеканок можно приготовить полезный персиковый десерт. Его даже не придется выпекать. В основе обычный желатин, поэтому масса очень быстро застынет. В термической обработке не нуждается ни один продукт.

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Идея приготовления диетического десерта без выпечки опубликована на странице кулинара Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Фигуре такое блюдо точно не навредит.

Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки

Ингредиенты:

  • вода – 50 г +10 г желатина
  • кисломолочный творог – 150 г
  • молоко – 150 мл.
  • персики – 150 г
  • заменитель сахара – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки

1. Залить желатин водой, оставить набухать.

2. Положить в чашу творог, молоко, заменитель сахара и персики.

Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки

3. Взбить блендером в однородную массу.

Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки

4. Растопить набухший желатин.

Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки

5. Добавить в творожную массу и перемешать.

Не навредит фигуре и быстро готовится: из чего сделать простой десерт без выпечки

6. Залить в креманки и оставить на час в холодильнике.

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