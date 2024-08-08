Что приготовить из яиц

Из яиц можно готовить очень вкусные, полезные и легкие блюда для завтрака и даже перекуса. Стоит отметить, что в вареном виде яйца самые полезные, но только если желток остается в жидким.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и быстрого в приготовлении блюда из яиц – японский салат, который можно использовать для приготовления полезного сэндвича.

Ингредиенты:

майонез или сметана/греческий йогурт

соус шрирача или горчица, чили

соль, перец

также можно добавить укроп или зеленый лук

авокадо

хлеб

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, очистите и разомните вилкой. Добавьте соус, специи, перемешайте.

2. Хлеб поджарьте, выложите сверху яичную смесь, сверху порезанный авокадо и полейте лимонным соком.

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