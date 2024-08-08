Не омлет и не яичница: что вкусного приготовить из яиц за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Не омлет и не яичница: что вкусного приготовить из яиц за 10 минут

Из яиц можно готовить очень вкусные, полезные и легкие блюда для завтрака и даже перекуса. Стоит отметить, что в вареном виде яйца самые полезные, но только если желток остается в жидким.

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Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и быстрого в приготовлении блюда из яиц – японский салат, который можно использовать для приготовления полезного сэндвича. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • майонез или сметана/греческий йогурт
  • соус шрирача или горчица, чили
  • соль, перец
  • также можно добавить укроп или зеленый лук
  • авокадо 
  • хлеб
  • лимонный сок

Способ приготовления: 

1. Отварите яйца, очистите и разомните вилкой. Добавьте соус, специи, перемешайте.

Яичная смесь для сэндвичей

2. Хлеб поджарьте, выложите сверху яичную смесь, сверху порезанный авокадо и полейте лимонным соком. 

Готовое блюдо

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