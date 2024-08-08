Что приготовить из яиц

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Не омлет и не яичница: что вкусного приготовить из яиц за 10 минут
Из яиц можно готовить очень вкусные, полезные и легкие блюда для завтрака и даже перекуса. Стоит отметить, что в вареном виде яйца самые полезные, но только если желток остается в жидким.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и быстрого в приготовлении блюда из яиц – японский салат, который можно использовать для приготовления полезного сэндвича.
Ингредиенты:
- майонез или сметана/греческий йогурт
- соус шрирача или горчица, чили
- соль, перец
- также можно добавить укроп или зеленый лук
- авокадо
- хлеб
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, очистите и разомните вилкой. Добавьте соус, специи, перемешайте.
2. Хлеб поджарьте, выложите сверху яичную смесь, сверху порезанный авокадо и полейте лимонным соком.
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