Любимый апельсиновый напиток "Фанта" не совсем полезен, если покупать его в магазине. Впрочем, натуральную газированную воду легко приготовить в домашних условиях, используя всего несколько ингредиентов. Следуя рекомендациям, ее можно пить уже через два дня.

Шеф-повар Андрей Клюс (andreiklius) на своей странице в Instagram поделился рецептом натуральной апельсиновой "Фанты".

Ингредиенты:

апельсиновый фреш – 400 мл

вода фильтрованная или купированная из бутеля – 800 мл

дрожжи свежие – 12 г

сахар – 120 г

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно выжать сок из апельсинов в кастрюлю.

2. К выжатому соку добавить воду и растворить дрожжи. Перемешать.

3. Добавить к соку сахар, перемешать, накрыть полотенцем и оставить на сутки при комнатной температуре.

4. На следующий день перемешать сок и разлить в бутылки, но наполнять тару не до конца. Оставить в холодильнике еще один день. Приятного аппетита!

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