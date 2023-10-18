Не отличить от магазинной: как приготовить домашнюю газированную "Фанту"
Любимый апельсиновый напиток "Фанта" не совсем полезен, если покупать его в магазине. Впрочем, натуральную газированную воду легко приготовить в домашних условиях, используя всего несколько ингредиентов. Следуя рекомендациям, ее можно пить уже через два дня.
Шеф-повар Андрей Клюс (andreiklius) на своей странице в Instagram поделился рецептом натуральной апельсиновой "Фанты".
Ингредиенты:
- апельсиновый фреш – 400 мл
- вода фильтрованная или купированная из бутеля – 800 мл
- дрожжи свежие – 12 г
- сахар – 120 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно выжать сок из апельсинов в кастрюлю.
2. К выжатому соку добавить воду и растворить дрожжи. Перемешать.
3. Добавить к соку сахар, перемешать, накрыть полотенцем и оставить на сутки при комнатной температуре.
4. На следующий день перемешать сок и разлить в бутылки, но наполнять тару не до конца. Оставить в холодильнике еще один день. Приятного аппетита!
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