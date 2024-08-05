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Не овощи: рассказываем, что любит есть и готовить Ольга Харлан
Топовая украинская спортсменка, фехтовальщица Ольга Харлан, которая вечером 3 августа в составе украинской женской сборной завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, ранее рассказала в Instagram о своих пищевых предпочтениях и о том, что она готовит для своего бойфренда.
Редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить вкусные и полезные сэдвичи с рыбой, сыром и листьями салата по рецепту Ольги Харлан.
Ингредиенты:
- Подкопченный лосось – 200 г
- Сыр "Фета" – 180 г
- Хлеб – 8 кусочков
- Черный перец – 0,5 ч. л.
- Сок лимона – по вкусу
- Листья салата – для украшения
Способ приготовления:
1. "Фету" нужно размять вилкой и намазать толстым слоем на ломтики хлеба. Сверху поперчите и положите листья салата.
2. Лосось нарежьте небольшими кусочками, выложите рыбу сверху на зелень, полейте соком лимона и можно есть!
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