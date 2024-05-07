Не пирог: что приготовить из яблок и слоеного теста к чаю за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Не пирог: что приготовить из яблок и слоеного теста к чаю за 15 минут

Слоеное тесто и яблоки – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусной, домашней выпечки. К тому же, слоеное тесто выпекается всего 10-15 минут. 

Что приготовить из яблок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и ароматной выпечки из слоеного теста с яблоками. 

Рецепт выпечки
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Ингредиенты: 

  • Слоеное тесто – 400 г
  • Мед – 40 г
  • Яблоки – 3 шт. 
  • Корица – 5 г
  • Сахарная пудра – 20 г
  • Масло растительное — 15 г 

Способ приготовления: 

1. Тесто раскатайте и смажьте медом.

Тесто и яблоки

2. Выложите яблоки, сверните пополам и закрутите розу.

Приготовление блюда

3. Выложите в смазанную растительным маслом форму и выпекайте 25-30 минут при температуре 180 С. 

Готовая выпечка

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