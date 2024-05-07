Слоеное тесто и яблоки – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусной, домашней выпечки. К тому же, слоеное тесто выпекается всего 10-15 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и ароматной выпечки из слоеного теста с яблоками.

Видео дня

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 400 г

Мед – 40 г

Яблоки – 3 шт.

Корица – 5 г

Сахарная пудра – 20 г

Масло растительное — 15 г

Способ приготовления:

1. Тесто раскатайте и смажьте медом.

2. Выложите яблоки, сверните пополам и закрутите розу.

3. Выложите в смазанную растительным маслом форму и выпекайте 25-30 минут при температуре 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: