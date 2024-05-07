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Не пирог: что приготовить из яблок и слоеного теста к чаю за 15 минут
Слоеное тесто и яблоки – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусной, домашней выпечки. К тому же, слоеное тесто выпекается всего 10-15 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и ароматной выпечки из слоеного теста с яблоками.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 400 г
- Мед – 40 г
- Яблоки – 3 шт.
- Корица – 5 г
- Сахарная пудра – 20 г
- Масло растительное — 15 г
Способ приготовления:
1. Тесто раскатайте и смажьте медом.
2. Выложите яблоки, сверните пополам и закрутите розу.
3. Выложите в смазанную растительным маслом форму и выпекайте 25-30 минут при температуре 180 С.
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