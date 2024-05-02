Не плов: как в сковороде приготовить рассыпчатый рис с мясом и овощами для ужина
Из риса можно готовить не только плов, но еще его можно просто отварить без соли, масла и специй. А также рис часто добавляют в салаты, готовят молочные каши и пудинги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с куриным филе, овощами, специями и чесноком.
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Ингредиенты:
- рис длиннозернистый пропаренный – 1 стакан
- филе – 300 г
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 4-5 зуб.
- приправа к плову – по вкусу
- масло, соль, перец
- вода – 2,5 стакана
Способ приготовления:
1. Морковь нарежьте полосками, лук кубиками, обжарьте до мягкости. Добавьте сюда же куриное филе, солим, перчим. Готовим до готовности мяса.
2. Рис промойте до прозрачности, добавьте к овощам с мясом, залейте водой, добавьте приправу к плову и тертый чеснок.
3. Закройте крышкой и готовьте на маленьком огне до готовности, пока вся вода не испарится.
ВАЖНО: ничего не перемешиваем!
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