Не плов: как в сковороде приготовить рассыпчатый рис с мясом и овощами для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Не плов: как в сковороде приготовить рассыпчатый рис с мясом и овощами для ужина

Из риса можно готовить не только плов, но еще его можно просто отварить без соли, масла и специй. А также рис часто добавляют в салаты, готовят молочные каши и пудинги. 

Что приготовить из риса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с куриным филе, овощами, специями и чесноком. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • рис длиннозернистый пропаренный – 1 стакан
  • филе – 300 г
  • морковь – 2 шт. 
  • лук – 2 шт. 
  • чеснок – 4-5 зуб. 
  • приправа к плову – по вкусу
  • масло, соль, перец
  • вода –  2,5 стакана

Способ приготовления: 

1. Морковь нарежьте полосками, лук кубиками, обжарьте до мягкости. Добавьте сюда же куриное филе, солим, перчим. Готовим до готовности мяса.

Жареные овощи

2. Рис промойте до прозрачности, добавьте к овощам с мясом, залейте водой, добавьте приправу к плову и тертый чеснок.

Рис для блюда

3. Закройте крышкой и готовьте на маленьком огне до готовности, пока вся вода не испарится.

Рассыпчатый рис с мясом

ВАЖНО: ничего не перемешиваем!

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