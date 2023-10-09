Масла являются очень важной составляющей рациона. Практически каждый день все используют разные масла для приготовления продуктов. Очень важно знать, какие масла не следует использовать, чтобы не навредить организму.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 5 безопасных масел, которые можно использовать для жарки продуктов и они не сделают еду опасной.

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Топ-5

1. Масло авокадо

Масло авокадо отлично подходит для жарки овощей, мяса и рыбы. Оно защитит ваше блюдо от выделения канцерогена и насытит полезными веществами без изменения вкуса. А в процессе жарки такое масло не приобретет неприятного горелого привкуса. И важно знать, что точка дымления у него 270 °C

Лучше всего его хранить в холодильнике или в прохладном темном месте, где температура не превышает 5-10 градусов.

2. Кокосовое масло

Оно больше, чем на 90% состоит из насыщенных жирных кислот, что повышает его устойчивость к нагреванию. Оно долго не портится, а также подавляет деятельность болезнетворных микробов и содержит лауриновую кислоту, которая улучшает холестериновый профиль.

А также оно очень приятное на вкус, а для получения максимального количества витаминов и полезных веществ рекомендуется брать масло 1-го отжима. Его точка дымления: 172-230 °C.

Хранить его также лучше всего в холодильнике.

3. Масло ГХИ

Это обычное сливочное масло, из которого в процессе вытапливания была удалена вода и твердые частицы молока. Из полезных компонентов масла гхи стоит отметить линолевую кислоту, обладающую противораковыми и метаболическими свойствами. Оно на 65% состоит из насыщенных жирных кислот.Точка дымления: 190-250 °C. Хранить его лучше в герметично закрытой банке и в холодильнике.

4. Оливковое масло

Несмотря на то, что в масле насыщенные кислоты занимают всего лишь 14% от состава оливкового масла, но точка дымления у него высокая, поэтому его можно использовать для жарки. На оливковом масле холодного отжима стоит жарить овощи. Точка дымления: 200-240 °C.

5. Сливочное масло

При приготовлении еды на сливочном масле нужно учитывать то, что оно может быстро подгореть на сковороде из-за содержания сахаров и белков, поэтому жарить на нем лучше всего на медленном огне. Точка дымления: 120-150 °C.

Хранить его нужно в холодильнике, от 0 до 6 градусов. При такой температуре его можно хранить 15 суток.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как отличить настоящее сливочное масло от подделки в домашних условиях.