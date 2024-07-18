Шакшука – это не просто яичница, а полноценное сытное блюдо. Кроме яиц, на сковородку нужно добавить много сочных овощей, сезон которых в разгар именно сейчас. Все вместе тушится, обменивается соками, поэтому получается очень вкусно.

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Идея приготовления идеальной шакшуки из яиц опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna_timoshenko13) в Instagram. Главное – сделать равномерные лунки для яиц.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

помидоры – 3 шт.

паприка – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец, итальянские травы

сливочное масло или масло

Способ приготовления:

1. Поджарить на сливочном масле или растительном измельченный лук.

2. Туда же добавить помидоры и паприку.

3. Перемешать и тушить 5-7 минут.

4. Посолить поперчить и добавить яйца.

5. Под крышкой на слабом огне готовить около 5 минут.

6. Посыпать зеленью и есть с хлебом.

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