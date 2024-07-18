Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде
Шакшука – это не просто яичница, а полноценное сытное блюдо. Кроме яиц, на сковородку нужно добавить много сочных овощей, сезон которых в разгар именно сейчас. Все вместе тушится, обменивается соками, поэтому получается очень вкусно.
Идея приготовления идеальной шакшуки из яиц опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna_timoshenko13) в Instagram. Главное – сделать равномерные лунки для яиц.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- помидоры – 3 шт.
- паприка – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- соль, перец, итальянские травы
- сливочное масло или масло
Способ приготовления:
1. Поджарить на сливочном масле или растительном измельченный лук.
2. Туда же добавить помидоры и паприку.
3. Перемешать и тушить 5-7 минут.
4. Посолить поперчить и добавить яйца.
5. Под крышкой на слабом огне готовить около 5 минут.
6. Посыпать зеленью и есть с хлебом.
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