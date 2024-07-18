Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде

Шакшука – это не просто яичница, а полноценное сытное блюдо. Кроме яиц, на сковородку нужно добавить много сочных овощей, сезон которых в разгар именно сейчас. Все вместе тушится, обменивается соками, поэтому получается очень вкусно.

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Идея приготовления идеальной шакшуки из яиц опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna_timoshenko13) в Instagram. Главное – сделать равномерные лунки для яиц.

Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • помидоры – 3 шт.
  • паприка – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец, итальянские травы
  • сливочное масло или масло

Способ приготовления:

Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде

1. Поджарить на сливочном масле или растительном измельченный лук.

2. Туда же добавить помидоры и паприку.

Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде

3. Перемешать и тушить 5-7 минут.

Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде

4. Посолить поперчить и добавить яйца.

Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде

5. Под крышкой на слабом огне готовить около 5 минут.

Не просто банальная яичница: как приготовить самую вкусную шакшуку на сковороде

6. Посыпать зеленью и есть с хлебом.

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