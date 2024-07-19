Одно из самых популярных блюд, которое часто заказывают в кафе и ресторанах, это паста с морепродуктами. Но идти в заведение совсем не обязательно. Гораздо более бюджетно будет сделать все в домашних условиях.

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Идея приготовления изысканной пасты с морепродуктами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

макароны

морепродукты (можно замороженные)

лимон

сливки

сыр с голубой плесенью

мускатный орех

Способ приготовления:

1. Отварить макаронные изделия, как указано на упаковке.

2. Морепродукты разморозить, отжать жидкость.

3. Выложить на сковороду.

4. Полить лимонным соком и обжарить 2-3 минуты.

5. Влить сливки.

6. Добавить сыр с плесенью, мускатный орех, готовить к полному объединению продуктов.

7. Выложить готовые макароны в соус, перемешать.

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