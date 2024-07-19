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Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях
Одно из самых популярных блюд, которое часто заказывают в кафе и ресторанах, это паста с морепродуктами. Но идти в заведение совсем не обязательно. Гораздо более бюджетно будет сделать все в домашних условиях.
Идея приготовления изысканной пасты с морепродуктами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны
- морепродукты (можно замороженные)
- лимон
- сливки
- сыр с голубой плесенью
- мускатный орех
Способ приготовления:
1. Отварить макаронные изделия, как указано на упаковке.
2. Морепродукты разморозить, отжать жидкость.
3. Выложить на сковороду.
4. Полить лимонным соком и обжарить 2-3 минуты.
5. Влить сливки.
6. Добавить сыр с плесенью, мускатный орех, готовить к полному объединению продуктов.
7. Выложить готовые макароны в соус, перемешать.
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