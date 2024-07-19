Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
78
Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях

Одно из самых популярных блюд, которое часто заказывают в кафе и ресторанах, это паста с морепродуктами. Но идти в заведение совсем не обязательно. Гораздо более бюджетно будет сделать все в домашних условиях.

Видео дня

Идея приготовления изысканной пасты с морепродуктами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях

Ингредиенты:

  • макароны
  • морепродукты (можно замороженные)
  • лимон
  • сливки
  • сыр с голубой плесенью
  • мускатный орех

Способ приготовления:

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях

1. Отварить макаронные изделия, как указано на упаковке.

2. Морепродукты разморозить, отжать жидкость.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях

3. Выложить на сковороду.

4. Полить лимонным соком и обжарить 2-3 минуты.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях

5. Влить сливки.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях

6. Добавить сыр с плесенью, мускатный орех, готовить к полному объединению продуктов.

7. Выложить готовые макароны в соус, перемешать.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с морепродуктами в домашних условиях

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты