Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

Если готовить из картофеля на обед пюре, к нему нужно еще сделать котлеты, отбивные или хотя бы отварить сосиски. Поэтому для того чтобы облегчить себе жизнь – приготовьте гратен. Это полноценное блюдо, для которого нужно выложить все в форму и поставить в духовку.

Идея приготовления картофельного гратену с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Пинс (olya_pins) в Instagram. Блюдо получается очень сытным.

Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 200 г грибов
  • 1 луковица
  • 200 мл сливок
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  • 50 г сыра
  • соль
  • перец
  • мускатный орех

Способ приготовления:

Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

1. Картошку тонко нарезать.

2. Грибы и лук нарезать мелкими кусочками и обжарить до готовности грибов.

Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

3. Сливки смешать с солью, перцем и мускатным орехом.

Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

3. Разогреть.

Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

4. В форму выложить поочередно слои картофеля и грибов, последним слоем картофель.

Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

5. Залить сливками и посыпать сверху тертым сыром.

Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

6. Выпекать 45-60 минут при температуре 180 градусов.

Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед

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