Не просто пюре: сытный картофельный гратен с грибами на обед
Если готовить из картофеля на обед пюре, к нему нужно еще сделать котлеты, отбивные или хотя бы отварить сосиски. Поэтому для того чтобы облегчить себе жизнь – приготовьте гратен. Это полноценное блюдо, для которого нужно выложить все в форму и поставить в духовку.
Идея приготовления картофельного гратену с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Пинс (olya_pins) в Instagram. Блюдо получается очень сытным.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 200 г грибов
- 1 луковица
- 200 мл сливок
- 50 г сыра
- соль
- перец
- мускатный орех
Способ приготовления:
1. Картошку тонко нарезать.
2. Грибы и лук нарезать мелкими кусочками и обжарить до готовности грибов.
3. Сливки смешать с солью, перцем и мускатным орехом.
3. Разогреть.
4. В форму выложить поочередно слои картофеля и грибов, последним слоем картофель.
5. Залить сливками и посыпать сверху тертым сыром.
6. Выпекать 45-60 минут при температуре 180 градусов.
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