Если готовить из картофеля на обед пюре, к нему нужно еще сделать котлеты, отбивные или хотя бы отварить сосиски. Поэтому для того чтобы облегчить себе жизнь – приготовьте гратен. Это полноценное блюдо, для которого нужно выложить все в форму и поставить в духовку.

Идея приготовления картофельного гратену с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Пинс (olya_pins) в Instagram. Блюдо получается очень сытным.

Ингредиенты:

500 г картофеля

200 г грибов

1 луковица

200 мл сливок

Видео дня

50 г сыра

соль

перец

мускатный орех

Способ приготовления:

1. Картошку тонко нарезать.

2. Грибы и лук нарезать мелкими кусочками и обжарить до готовности грибов.

3. Сливки смешать с солью, перцем и мускатным орехом.

3. Разогреть.

4. В форму выложить поочередно слои картофеля и грибов, последним слоем картофель.

5. Залить сливками и посыпать сверху тертым сыром.

6. Выпекать 45-60 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: