Если в вашей семье не любят гречку – значит вы неправильно ее готовите. Такая крупа может быть очень вкусной, если ее совместить с правильными компонентами. Добавьте много курицы, а также всевозможных овощей. Все это нужно проварить в подать со свежим салатом.

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Идея приготовления вкусной сытной гречки с куриным филе опубликована на странице фудблогера Любви с ником valc lyubov в Instagram. Подходит для любого приема пищи.

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан

куриное филе

сливочное масло

лук – 1 шт.

морковь (3 маленьких или 1 большая)

томатная паста – 3 ст.л.

чеснок

петрушка

соль, перец, паприка – по вкусу

Ингредиенты для ароматного сливочного масла:

сливочное масло

чеснок

паприка

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на маленькие кусочки (как на бревенчатые котлеты).

2. Обжарить на ароматном сливочном масле (можно просто на растительном масле).

3. Туда же добавить лук и морковь.

4. Обжарить около 3 минут.

5. Добавить томатную пасту.

6. Высыпать стакан гречихи и 2 стакана воды.

7. Готовить под крышкой на маленьком огне 20 минут.

8. Через 5 минут добавить петрушку и чеснок.

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