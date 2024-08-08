Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все
Если в вашей семье не любят гречку – значит вы неправильно ее готовите. Такая крупа может быть очень вкусной, если ее совместить с правильными компонентами. Добавьте много курицы, а также всевозможных овощей. Все это нужно проварить в подать со свежим салатом.
Идея приготовления вкусной сытной гречки с куриным филе опубликована на странице фудблогера Любви с ником valc lyubov в Instagram. Подходит для любого приема пищи.
Ингредиенты:
- гречка – 1 стакан
- куриное филе
- сливочное масло
- лук – 1 шт.
- морковь (3 маленьких или 1 большая)
- томатная паста – 3 ст.л.
- чеснок
- петрушка
- соль, перец, паприка – по вкусу
Ингредиенты для ароматного сливочного масла:
- сливочное масло
- чеснок
- паприка
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать на маленькие кусочки (как на бревенчатые котлеты).
2. Обжарить на ароматном сливочном масле (можно просто на растительном масле).
3. Туда же добавить лук и морковь.
4. Обжарить около 3 минут.
5. Добавить томатную пасту.
6. Высыпать стакан гречихи и 2 стакана воды.
7. Готовить под крышкой на маленьком огне 20 минут.
8. Через 5 минут добавить петрушку и чеснок.
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