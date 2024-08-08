Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
531
Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

Если в вашей семье не любят гречку – значит вы неправильно ее готовите. Такая крупа может быть очень вкусной, если ее совместить с правильными компонентами. Добавьте много курицы, а также всевозможных овощей. Все это нужно проварить в подать со свежим салатом.

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Идея приготовления вкусной сытной гречки с куриным филе опубликована на странице фудблогера Любви с ником valc lyubov в Instagram. Подходит для любого приема пищи.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

Ингредиенты:

  • гречка – 1 стакан
  • куриное филе
  • сливочное масло
  • лук – 1 шт.
  • морковь (3 маленьких или 1 большая)
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • чеснок
  • петрушка
  • соль, перец, паприка – по вкусу

Ингредиенты для ароматного сливочного масла:

  • сливочное масло
  • чеснок
  • паприка

Способ приготовления:

Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

1. Куриное филе нарезать на маленькие кусочки (как на бревенчатые котлеты).

2. Обжарить на ароматном сливочном масле (можно просто на растительном масле).

Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

3. Туда же добавить лук и морковь.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

4. Обжарить около 3 минут.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

5. Добавить томатную пасту.

6. Высыпать стакан гречихи и 2 стакана воды.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

7. Готовить под крышкой на маленьком огне 20 минут.

8. Через 5 минут добавить петрушку и чеснок.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить гречку, чтобы ее ели все

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