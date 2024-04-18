Не просто сухая каша: с чем приготовить гречку, чтобы она понравилась всем
Отварная в кастрюле гречка часто получается достаточно сухой и пресной. Но такая крупа действительно может быть очень вкусной. Для этого ее нужно протушить с фаршем и овощами на сковороде.
Идея приготовления сытной гречки с фаршем опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Фарш подойдет любой.
Ингредиенты:
- гречка (сухая) – 350 г
- фарш – 550 г (говядина, телятина, курица)
- лук – 120 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- морковь – 140 г
- зелень (укроп и петрушка) – 15 г
- вода – 700-900 мл
- томаты – 3 ст.л.
- соль, перец, паприка
Способ приготовления:
1. Влить каплю масла в сковороду.
2. Выложить нарезанный лук и чеснок.
3. Жарить 3-4 минуты.
4. Добавить морковь изрезанную большими кусочками.
5. Перемешать и готовить еще 3-4 минуты.
6. Добавить фарш, перемешивая готовить 10-12 минут.
7. Добавить специи, томат.
8.. Всыпать сухую гречку и залить водой, чтобы все покрыть.
9. Перемешать и готовить при закрытой крышке на среднем огне, пока не выкипит вся вода примерно 15-20 минут.
10. Посыпать измельченной зеленью.
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