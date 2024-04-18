Отварная в кастрюле гречка часто получается достаточно сухой и пресной. Но такая крупа действительно может быть очень вкусной. Для этого ее нужно протушить с фаршем и овощами на сковороде.

Идея приготовления сытной гречки с фаршем опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Фарш подойдет любой.

Ингредиенты:

гречка (сухая) – 350 г

фарш – 550 г (говядина, телятина, курица)

лук – 120 г

Видео дня

чеснок – 2-3 зубчика

морковь – 140 г

зелень (укроп и петрушка) – 15 г

вода – 700-900 мл

томаты – 3 ст.л.

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Влить каплю масла в сковороду.

2. Выложить нарезанный лук и чеснок.

3. Жарить 3-4 минуты.

4. Добавить морковь изрезанную большими кусочками.

5. Перемешать и готовить еще 3-4 минуты.

6. Добавить фарш, перемешивая готовить 10-12 минут.

7. Добавить специи, томат.

8.. Всыпать сухую гречку и залить водой, чтобы все покрыть.

9. Перемешать и готовить при закрытой крышке на среднем огне, пока не выкипит вся вода примерно 15-20 минут.

10. Посыпать измельченной зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: