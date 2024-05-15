Не рагу и не салат: как вкусно приготовить полезные весенние овощи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
36
Не рагу и не салат: как вкусно приготовить полезные весенние овощи

Весна – сезон полезных и вкусных молодых овощей, которые можно использовать для приготовления вкусного рагу, салатов, запеканок, супов. Еще их можно просто запекать в духовке и на мангале. 

Как вкусно приготовить овощи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных овощей со специями, которые будут очень сытными.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • морковь
  • кабачок
  • лук
  • грибы
  • перец сладкий
  • соль чесночная с травами
  • приправу к тушеным блюдам
  • смесь мексиканскую острая и приправа к овощам по-корейски
  • кетчуп 

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи крупно, добавьте специи и соль.

Свежие овощи

2. Обжарьте лук и чеснок, туда же добавьте морковь, грибы, кабачок, перец, кетчуп, специи и тушите 20 минут. 

Приготовление овощей

Есть можно в горячем и холодном виде! 

Готовое блюдо

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