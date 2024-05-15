Как вкусно приготовить овощи

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Не рагу и не салат: как вкусно приготовить полезные весенние овощи
Весна – сезон полезных и вкусных молодых овощей, которые можно использовать для приготовления вкусного рагу, салатов, запеканок, супов. Еще их можно просто запекать в духовке и на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных овощей со специями, которые будут очень сытными.
Ингредиенты:
- морковь
- кабачок
- лук
- грибы
- перец сладкий
- соль чесночная с травами
- приправу к тушеным блюдам
- смесь мексиканскую острая и приправа к овощам по-корейски
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи крупно, добавьте специи и соль.
2. Обжарьте лук и чеснок, туда же добавьте морковь, грибы, кабачок, перец, кетчуп, специи и тушите 20 минут.
Есть можно в горячем и холодном виде!
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