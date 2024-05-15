Как вкусно приготовить овощи

Весна – сезон полезных и вкусных молодых овощей, которые можно использовать для приготовления вкусного рагу, салатов, запеканок, супов. Еще их можно просто запекать в духовке и на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушенных овощей со специями, которые будут очень сытными.

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Ингредиенты:

морковь

кабачок

лук

грибы

перец сладкий

соль чесночная с травами

приправу к тушеным блюдам

смесь мексиканскую острая и приправа к овощам по-корейски

кетчуп

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи крупно, добавьте специи и соль.

2. Обжарьте лук и чеснок, туда же добавьте морковь, грибы, кабачок, перец, кетчуп, специи и тушите 20 минут.

Есть можно в горячем и холодном виде!

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