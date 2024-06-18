Специалисты советуют есть овощи в сыром и запеченном виде, так они будут наиболее полезны. Из овощей можно готовить салаты, рагу, соусы, а также их можно тушить, запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного овощного "Рататуя", который готовится в духовке.

Ингредиенты:

помидоры – 5-6 шт.

кабачок – 1 средний

баклажан – 1 средний

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

оливковое масло – 7-8 ст. л.

прованские травы

соль, перец

Способ приготовления:

1. Соус: болгарский перец очистите от косточек и запеките в духовке 30-40 мин при 190 С. Даем ему остыть, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Помидоры обдайте крутым кипятком, снимите кожуру и также порежьте кубиками. Лук очистите и порежьте так же. Обжарьте все, посолите, поперчите.

2. Остальные овощи помойте и порежьте кружочками по 2 мм шириной. Желательно, чтобы все овощи были одинаковыми в диаметре. Если есть возможность, выбирайте молодой кабачок, чтобы не очищать кожуру. Если кабачок старый, то кожуру лучше очистить.

3. В форму выложите соус, далее порезанные овощи.

4. Смешайте оливковое масло, порезанный чеснок и прованские травы, также добавьте соль, этой смесью полейте овощи.

5. Накройте фольгой и запекайте 45 минут при 190–200 С. Далее снимите фольгу и запекайте еще 15 минут.

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