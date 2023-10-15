Если вы любите сразу купить много мяса и положить его в морозилку – вам обязательно нужно знать, как размораживать продукт. Очень часто, когда нужно приготовить блюдо за небольшое количество времени, хозяйки пользуются разнообразными методами, чтобы мясо быстро растаяло и стало упругим. Но не все они безопасные.

Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, которые чаще всего допускают при размораживании мяса. Если вы хотите есть безопасный и вкусный продукт, никогда их не допускайте.

Размораживание мяса в горячей воде

Если залить замороженное мясо горячей водой – вы получите очень благоприятную среду для размножения вредных бактерий. Вода обязательно должна быть холодной или даже ледяной. Продукт полностью сохранит текстуру.

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Размораживание мяса в пакете на верхней полке холодильника

Когда мясо размораживается прямо в пакете, да еще и на верхней полке холодильника – оно начинает течь. Жидкость распространяется по всей поверхности, загрязняет соседние продукты. Начинает образовываться неприятный запах. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы мясо лежало в большой миске, которую вы сможете поставить на нижнюю полку холодильника.

Промывка мяса перед размораживанием

Если вы думаете, что промывка положительно повлияет на размораживание мяса – вы ошибаетесь. Вредные бактерии заразят все поверхности, губку и раковину. Затем они попадут в еду.

Размораживание мяса с помощью феном

Для быстрого размораживания мяса хозяйки часто используют даже фен. Но теплый воздух действует только на верхнюю оболочку продукта. а внутри остается лед. Уже потом. когда мясо окажется на плите, лед будет таять, а вредные бактерии начнут активно действовать.

Повторное размораживание

Если вы разморозили мясо, старайтесь приготовить сразу весь продукт, не кладите его повторно в морозильную камеру. Во время повторной разморозки будет очень много бактерий. которые нанесут вред вашему организму.

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