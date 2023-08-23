Самый популярный способ приготовления пельменей – это отваривание. Но для того, чтобы изделия точно не развалились и не склеились, можно их просто поджарить. Выходит очень вкусно, если добавить много сыра и зелени.

Идея приготовления вкусных жареных пельменей на сковородке опубликована на странице фудблогера Григория Боднарчука (grishes_delishes) в Instagram. Блюдо будет готово уже через 15 минут.

Ингредиенты:

сметана

сыр твердый

грануловый чеснок и паприка

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петрушка

сливки

Способ приготовления:

1. Обжарить пельмени.

2. Залить сметану.

3. Тушить 5-7 минут на среднем огне.

4. Добавить специи.

5. Налить сливки и тушить еще 2-3 минуты.

6. Посыпать натертым сыром.

7. Хорошо перемешать и посыпать измельченной зеленью.

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