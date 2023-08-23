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Не развалятся и не переварятся: как приготовить пельмени на сковороде за 15 минут
Самый популярный способ приготовления пельменей – это отваривание. Но для того, чтобы изделия точно не развалились и не склеились, можно их просто поджарить. Выходит очень вкусно, если добавить много сыра и зелени.
Идея приготовления вкусных жареных пельменей на сковородке опубликована на странице фудблогера Григория Боднарчука (grishes_delishes) в Instagram. Блюдо будет готово уже через 15 минут.
Ингредиенты:
- сметана
- сыр твердый
- грануловый чеснок и паприка
- петрушка
- сливки
Способ приготовления:
1. Обжарить пельмени.
2. Залить сметану.
3. Тушить 5-7 минут на среднем огне.
4. Добавить специи.
5. Налить сливки и тушить еще 2-3 минуты.
6. Посыпать натертым сыром.
7. Хорошо перемешать и посыпать измельченной зеленью.
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