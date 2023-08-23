Не развалятся и не переварятся: как приготовить пельмени на сковороде за 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Не развалятся и не переварятся: как приготовить пельмени на сковороде за 15 минут

Самый популярный способ приготовления пельменей – это отваривание. Но для того, чтобы изделия точно не развалились и не склеились, можно их просто поджарить. Выходит очень вкусно, если добавить много сыра и зелени.

Идея приготовления вкусных жареных пельменей на сковородке опубликована на странице фудблогера Григория Боднарчука (grishes_delishes) в Instagram. Блюдо будет готово уже через 15 минут.

Не развалятся и не переварятся: как приготовить пельмени на сковороде за 15 минут

Ингредиенты:

  • сметана
  • сыр твердый
  • грануловый чеснок и паприка
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  • петрушка
  • сливки

Способ приготовления:

Не развалятся и не переварятся: как приготовить пельмени на сковороде за 15 минут

1. Обжарить пельмени.

2. Залить сметану.

Не развалятся и не переварятся: как приготовить пельмени на сковороде за 15 минут

3. Тушить 5-7 минут на среднем огне.

4. Добавить специи.

Не развалятся и не переварятся: как приготовить пельмени на сковороде за 15 минут

5. Налить сливки и тушить еще 2-3 минуты.

Не развалятся и не переварятся: как приготовить пельмени на сковороде за 15 минут

6. Посыпать натертым сыром.

7. Хорошо перемешать и посыпать измельченной зеленью.

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